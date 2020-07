GP de Hongrie de F1: Mercedes a été "quasiment parfaite", selon Hamilton

Publicité Lire la suite

Budapest (AFP)

"L'équipe a été quasiment parfaite ce week-end dans tous les domaines", estime le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui a réussi la triplette pole position-victoire-meilleur tour en course lors du Grand Prix de Hongrie de F1.

Q: Comment s'est déroulée votre course ? Vous aviez tellement d'avance qu'elle a semblé facile...

R: "Croyez le ou non, je poussais toujours en piste, particulièrement à la fin pour le point du meilleur tour. (...) Honnêtement, ça a été une de mes courses préférées et, même si j'étais seul, c'était un défi particulier. Bien sûr, j'avais un super rythme mais ça n'aurait pas été possible sans les personnes incroyables de l'équipe qui ont réussi une grande voiture, de grands arrêts aux stands et une grande stratégie."

Q: Vu votre niveau et celui de Mercedes, ne craignez-vous pas que le championnat soit couru d'avance ?

R: "De mon point de vue, non ! Nous travaillons sans relâche et nous allons continuer ainsi car on ne sait pas ce qu'il peut se passer lors des prochaines courses. Est-ce que j'aimerais une bataille plus féroce avec les autres équipes ? Absolument. Mais... Les Red Bull ont fait du bon travail par le passé et je suis sûr qu'à un moment elles vont progresser. (...) Je m'attendais à ce qu'elles soient très, très fortes ce week-end. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé en qualifications mais, en course, elles étaient mieux. Ceci dit, l'équipe (Mercedes) a été quasiment parfaite dans tous les domaines ce week-end. Quand on est à 100%, je veux bien croire qu'il soit difficile de rivaliser. Ceci dit, je suis sûr que d'autres défis nous attendent."

Q: Avons-nous vu tout ce que votre voiture peut offrir ?

R: "A ce point dans la saison, oui. J'ai tout mis sur la table aujourd'hui (dimanche). Mais nous allons tous rentrer à l'usine et, vu notre manière de travailler... Nous prenons quelques minutes pour sourire puis tout le monde redevient extrêmement sérieux, s'ils ne l'étaient pas restés. Vous arrivez là et parfois vous demandez: +mais vous n'êtes pas heureux?+ et on vous répond: +oui, oui, oui+ et on se remet au travail. On remet nos écouteurs et on parle de la voiture. Et quand on parle de la voiture, on ne se dit pas que tout était génial. On se dit tout ce qui pourrait être mieux. Valtteri (Bottas) apporte de très bonnes contributions et nous essayons de faire avancer l'équipe et tout le monde travaille pour progresser. Qu'il y ait un écart ou pas entre les autres équipes et nous, on garde la tête baissée, on avance. Pour moi, c'est ce que cette équipe a de plus impressionnant."

Propos recueillis en conférence de presse.

