La légende du golf Jack Nicklaus révèle avoir eu le Covid-19

New York (AFP)

L'Américain Jack Nicklaus, légende du golf, a révélé dimanche que lui et sa femme Barbara ont été testés positifs au nouveau coronavirus en mars et qu'ils ont tous deux guéri.

Le célèbre golfeur aux 18 victoires en Grand Chelem, record absolu, a indiqué que sa femme n’a présenté aucun symptôme, tandis que lui a eu un mal de gorge et une toux à partir du 13 mars, "jusqu'à ce que nous en ayons fini" plus d'un mois plus tard.

"Cela n'a pas duré très longtemps, et nous avons eu beaucoup, beaucoup de chance", a déclaré Jack Nicklaus, 80 ans, qui a fait cette annonce à la télévision, pendant la diffusion du Memorial Tournament, un tournoi du circuit PGA dont il est le parrain.

Le cicuit PGA a été suspendu pendant trois mois en raison de la pandémie de Covid-19. Le Memorial Tournament, sixième tournoi organisé depuis la reprise, se joue sans spectateurs alors que le nombre de cas de coronavirus augmente dans de nombreuses régions des États-Unis.

Tiger Woods, quintuple vainqueur du Memorial, a indiqué qu’il était au courant que les Nicklaus avaient été testés positif.

"Le fait qu'ils s'en soient sortis et qu'ils soient en bonne santé et bien portants est une bonne nouvelle pour nous tous qui sommes dans le monde du golf et qui avons admiré Jack et (avons) été proches de Barbara toutes ces années", a déclaré le champion aux 15 levées du Grand Chelem.

