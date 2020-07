JO: Paris 2024 lance son club pour s’adresser aux Français

Le club Paris 2024, ouvert à tous, se présente un peu comme la porte d’entrée de Paris 2024. Initié quatre ans avant l’échéance olympique, il permet de fédérer les Français autour du projet.

Alors qu’il apparaît que les sondages faits au Japon montrent combien les habitants s’éloignent des Jeux de Tokyo 2020 : à peine 23,9 % des personnes interrogées veulent que les Jeux se déroulent l'été prochain (l’événement devait débuter vendredi 24 juillet mais a été décalé pour cause de coronavirus), Paris 2024 lance son club. Ce mardi 21 juillet, Tony Estanguet et son comité d'organisation ont présenté le projet « club Paris 2024 ».

Defier la judokate Clarisse Agbenegnou, nager avec Florent Manaudou

Le club Paris 2024 est ouvert à tous et gratuit. Il suffit juste de donner son adresse mail sur le site internet www.paris2024.org. De nombreuses activités et rendez-vous seront proposés aux adhérents, comme défier les plus grands champions français dans leur discipline. Le club permettra de vivre des expériences avec des athlètes en activité. Faire du basket avec Tony Parker ou encore rester debout le plus longtemps possible face à la judokate Clarisse Agbenegnou, quadruple championne du monde. Et ce ne sera pas la peine d’être un sportif aguerri.

Ceux qui le souhaitent pourront consacrer du temps à l’événement en faisant la promotion des JO, d’autres pourront apporter des idées.

Il faut « engager le pays dans l’aventure », explique Tony Estanguet. Pour le public français, il ne faut pas vivre les JO « juste au moment de la compétition », avance l’ancien champion de biathlon Martin Fourcade, membre de la commission des athlètes de Paris 2024. « J’ai réfléchi à ce que pouvaient apporter les athlètes aux amateurs de sport. Je voudrais que l’aventure des JO ne dure pas seulement deux semaines, mais quatre années. On souhaite partager cette aventure », ajoute Martin Fourcade. Pour la première fois dans l’histoire des JO, un club est créé pour fédérer la population. Cet été, il sera possible de nager un 200 m avec Florent Manaudou ou encore faire un triathlon avec Vincent Luis.

Impliquer la population le plus tôt possible

Pour le moment, quelques milliers de personnes sont dans la base du club Paris 2024. L’objectif affiché est de connecter un maximum de personnes au projet. D’habitude, le grand public s’intéresse à l’événement juste quelques mois avant l'échéance. « On veut ouvrir les Jeux le plus tôt possible », affirme Tony Estanguet qui indique même que quelques membres du club pourraient porter la flamme olympique qui va parcourir l’Hexagone. Les membres du club seront aussi informés de l’ouverture de la billetterie. Le club pourrait également servir pour le recrutement des volontaires.



Les organisateurs de Paris 2024 tentent de sortir du schéma classique des Jeux et faire adhérer un maximum de personnes. Cela permettra peut être d’éviter les critiques à l’approche de l’échéance... Contrairement à d’autres villes, Paris n’a pas consulté sa population en vue de sa candidature. Si Tokyo tente de restaurer la confiance de l’opinion, Paris 2024 se donne de la marge en voulant intégrer la population française à l’événement planétaire. « À chaque Jeux, l’opinion varie entre le pour et le contre. C’est le lot pour la ville organisatrice. Nous sommes tous mobilisés pour réussir Paris 2024 », commente Tony Estanguet.

