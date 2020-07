Athlétisme: le Sud-Africain Wayde van Niekerk veut passer sous la barre des 43 secondes sur le 400m

Texte par : RFI Suivre

Le Sud-Africain Wayde van Niekerk, détenteur du record mondial sur 400m en 43.03, indique vouloir être le premier athlète à passer sous la barre des 43 secondes, deux ans après une grosse blessure aux ligaments du genou lors d'un match de rugby avec d'autres célébrités. La barre des 43 secondes « est définitivement une priorité pour moi. Pourquoi suis-je là si ce n'est pas pour viser plus haut? Je veux viser les 42 secondes, c'est sur ça que mon esprit et mon cœur se concentrent », a déclaré van Niekerk. Wayde van Niekerk, 28 ans, champion olympique à Rio et double champion du monde, a également avoué qu'il s'était battu contre la dépression dans les semaines après sa blessure. Il a émis des regrets quant à sa participation à ce match de rugby, admettant que c'était « la pire décision à faire », un choix « stupide » alors qu'il avait passé « huit ans sans toucher un ballon».