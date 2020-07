Tokyo 2020: dans un an jour pour jour, les JO ouvriront peut-être…

À un an de l’ouverture de Tokyo 2020, décalée pour cause de coronavirus, il reste encore beaucoup de points d’interrogation pour que la fête de l’olympisme, reportée du 23 juillet au 8 août 2021, ait réellement lieu. Sans vaccin contre le coronavirus, la tenue des Jeux n'est pas assurée.

Publicité Lire la suite

La fête de l’olympisme devait débuter le vendredi 24 juillet à Tokyo avec la cérémonie d’ouverture. Des milliers d’athlètes étaient attendus pour deux semaines de compétition, mais personne n'a fait le voyage. La pandémie de coronavirus est passée par là, les Jeux de 2020 ont été repoussés à l’été suivant. Aujourd’hui, face à ce report historique, il y a toujours autant d’incertitudes sur la tenue de l’événement planétaire.

Des Jeux de Tokyo simplifiés

Dans une année, les Jeux de Tokyo seront très certainement simplifiés pour faire face aux coûts engendrés par ce report. Si la facture totale des JO n'est pas encore connue, fin 2019, le dernier budget prévisionnel avait été chiffré à 1 350 milliards de yens (plus de 11 milliards d'euros) pour la partie japonaise. Le président de Tokyo 2020, Yoshiro Mori, a laissé entendre que l'humilité serait de rigueur : les JO précédents étaient d'une « splendeur extravagante, grandiose. Mais face au Covid-19, est-ce que ce genre de Jeux serait accepté ? », s'est-il interrogé. Récemment, lors d'une enquête, une grande partie des habitants de l’archipel s’est montrée réticente à la tenue de l’événement dans un an. Seule une personne sur quatre au Japon souhaite le déroulement des Jeux de Tokyo l'année prochaine.

Le développement d'un vaccin ou d'un traitement contre le nouveau coronavirus sera un élément fondamental pour permettre aux JO 2020 de pouvoir s'ouvrir le 23 juillet 2021 dans la sérénité. « Si la situation continue telle qu'elle l'est en ce moment, nous ne pourrons pas organiser les Jeux », a déclaré Yoshiro Mori au groupe audiovisuel japonais NHK. « Je ne peux pas imaginer que la situation de cette année puisse se poursuivre l'année prochaine », a-t-il ajouté. M. Mori refuse pour sa part d'envisager la tenue de Jeux à huis clos, ou en présence d'un nombre réduit de spectateurs. « L'organisation des Jeux olympiques à huis clos est clairement quelque chose dont nous ne voulons pas », a signifié Thomas Bach, président du Comité international olympique.

206 nations, 11 000 athlètes attendus dans le doute

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a reconnu lui aussi qu'il serait difficile d'organiser les JO à l'été 2021 si la pandémie mondiale n'était pas contenue d'ici là. Le scénario cauchemardesque des premiers Jeux olympiques annulés en temps de paix reste possible. Pourtant, les organisateurs comptent étudier des contre-mesures face au Covid-19 à partir de cet automne, sans détailler davantage pour l'heure.

Tokyo doit accueillir 206 nations, 11 000 athlètes, 5 000 officiels et entraîneurs, 20 000 membres des médias, sans compter les 60 000 bénévoles. Un vrai casse-tête si la pandémie persiste et que le vaccin n’est pas trouvé. La capitale japonaise et son agglomération, qui constituent la plus grande mégapole au monde avec environ 37 millions d'habitants, ont vu le nombre de cas de personnes infectées augmenter subitement depuis la mi-juillet.

Mais tout n’est pas négatif pour Tokyo 2020. La disponibilité à l'été 2021 de 100% des sites prévus pour les JO a apporté du baume au cœur à l’organisation. Sauf que l’incertitude de la tenue des Jeux fait hésiter un nombre important d’entreprises partenaires qui sont censées apporter près de 3 milliards d'euros au total, soit près de la moitié des recettes initialement attendues de l'événement. Selon un sondage publié en juin par la chaîne de télévision publique japonaise NHK, 65% des sponsors de Tokyo 2020 n'étaient pas certains de maintenir leurs engagements. Et la crise économique que traverse le Japon actuellement ne facilite rien.

Un message symbolique à tous ceux qui soutiennent Tokyo 2020

Les organisateurs et le Comité international olympique ont précisé que les JO de Tokyo ne pourraient pas être reportés une seconde fois. S'ils ne pouvaient avoir lieu en 2021, ils seraient donc définitivement annulés.

Un événement réservé aux médias est tout de même programmé ce jeudi 23 juillet 2020 à 20 heures, heure locale, soit la date et l'heure de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo l'année prochaine. Le public ne sera pas admis dans l’enceinte. Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo diffusera une vidéo contenant des témoignages de respect et des messages de remerciements adressés à tous ceux qui soutiennent la manifestation olympique, ainsi que des marques d'encouragement destinées aux athlètes qui ambitionnent de participer aux Jeux l'année prochaine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne