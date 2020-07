Ligue 1: le choc Marseille-Saint-Etienne le 21 août pour ouvrir le bal

Publicité Lire la suite

La saison 2020-2021 de Ligue 1, qui démarre le week-end du 22-23 août, débutera par l'affiche de la 1re journée entre Marseille et Saint-Etienne le vendredi 21 août à 19h00, diffusée sur la nouvelle chaîne Téléfoot de Mediapro, a annoncé vendredi la Ligue (LFP).

Dévoilant une partie des horaires de ce week-end inaugural, la LFP a positionné en lever de rideau le match phare de la journée entre l'OM, vice-champion de France, et les Verts au stade Vélodrome.

L'horaire du coup d'envoi a été choisi pour ne pas entrer en concurrence avec la finale de la Ligue Europa, programmée à Cologne (Allemagne) le 21 août à 21h00.

La LFP a également confirmé les horaires de trois autres matches, programmés le dimanche 23 août à 15h00, également sur Téléfoot: Dijon-Angers, Lorient-Strasbourg et Nîmes-Brest.

"Le reste de la programmation de cette première journée sera communiqué le 8 août prochain", a précisé la LFP dans un communiqué.

Ce premier week-end de Ligue 1 se chevauchant avec la phase finale de la Ligue des champions à Lisbonne (12-23 août), la LFP précise que les rencontres du Paris SG et de Lyon seront reportées si l'un ou l'autre club se qualifie pour le dernier carré de la C1. La finale de la Ligue des champions est programmée le 23 août à 21h00.

"Si les clubs français qualifiés en Ligue des champions accèdent aux demi-finales, les matches Paris Saint-Germain – FC Metz et Montpellier Hérault SC – Olympique Lyonnais seront décalés à une date ultérieure, qui sera communiquée après la Finale de la Coupe de la Ligue" le 31 juillet entre le PSG et Lyon, a précisé la LFP.

La saison 2020-2021 marque l'avènement en France d'un nouveau diffuseur pour la Ligue 1, la chaîne Téléfoot créée par le groupe espagnol Mediapro, avec de nouveaux horaires pour les week-ends de Ligue 1: la journée type doit débuter par un match le vendredi soir sur Téléfoot (21h00), suivi de deux autres le samedi (à 17h00 sur Téléfoot et 21h00 sur Canal+). C'est le dimanche que se joueront la majorité des rencontres, à 13h00 (1 match, Téléfoot), 15h00 (4 matches, Téléfoot), 17h00 (1 match, Canal+) et 21h00 pour la rencontre la plus attendue du week-end sur Téléfoot.

Les horaires de la 1re journée de Ligue 1:

Vendredi 21 août:

(19h00) Marseille - Saint-Etienne

Dimanche 23 août:

(15h00) Lorient - Strasbourg

Dijon - Angers

Nîmes - Brest

Restent à programmer:

Nice - Lens

Bordeaux - Nantes

Lille - Rennes

Monaco - Reims

Montpellier - Lyon (éventuellement reporté)

Paris SG - Metz (éventuellement reporté)

