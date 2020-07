Angleterre: pour la dernière journée, fort suspense autour de la Ligue des champions

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

Entre Manchester United, Leicester et Chelsea, trois équipes se disputent les deux derniers billets pour la Ligue des champions, dimanche (17H00) lors de la 38e et dernière journée du Championnat d'Angleterre.

De Stamford Bridge, où Chelsea (4e, 63 pts) reçoit Wolverhampton, à Leicester (5e, 62 pts), qui accueille Manchester United (3e, 63 pts), toutes les rencontres débuteront en même temps, soit la promesse d'un scénario haletant pour finir une saison pas comme les autres, interrompue trois mois par le coronavirus.

L'antre des "Foxes" va héberger le dernier choc de la saison avec cette confrontation directe pour la qualification en Ligue des champions.

Entre Chelsea, Manchester United et Leicester, le classement comme la dynamique actuelle désignent ce dernier comme maillon faible. Avec seulement deux victoires en huit journées depuis la reprise mi-juin, les hommes de Brendan Rodgers ont quitté en milieu de semaine le top 4 pour la première fois depuis septembre.

A l'inverse, les "Red Devils" sont inarrêtables ces derniers temps, à l'image du milieu Bruno Fernandes: ils n'ont plus perdu en Championnat depuis une défaite surprise contre Burnley en janvier.

Si la rencontre désigne un vainqueur, celui-ci sera assuré d'obtenir un ticket pour la prochaine C1, aux côtés du champion Liverpool et de son dauphin Manchester City. Leicester et Manchester United pourraient aussi se qualifier ensemble pour la compétition européenne en cas de match nul couplé à une défaite de Chelsea.

- Lot de consolation -

Or les "Blues" auront affaire à un autre gros morceau avec les "Wolves", actuels sixièmes avec 59 points, et qui ont besoin d'une victoire pour s'assurer une place en Ligue Europa.

Le poursuivant direct de Wolverhampton, Tottenham (7e, 58 pts), se rendra en parallèle chez un adversaire abordable, Crystal Palace (14e) qui n'a plus rien à jouer cette saison. Les hommes de José Mourinho finissent fort et viennent d'enchaîner trois victoires consécutives.

L'équipe déçue entre Manchester United, Chelsea et Leicester, aura pour lot de consolation la cinquième place et une qualification directe pour la phase de groupes de Ligue Europa.

Bien loin derrière cette lutte pour l'Europe, la compétition est également âpre en bas de tableau, où trois clubs se battent pour le maintien.

La 17e place, la première non-relégable, échoit pour l'heure à Aston Villa (34 pts), l'un des clubs historiques de Premier League, de retour dans l'élite cette saison après trois ans d'exil en Championship.

- Maintien miraculeux pour Bournemouth ? -

Mais le club de Birmingham n'occupe cette place salvatrice que grâce à une différence de buts tout juste meilleure que celle de Watford, 18e (-26 contre -27).

Les deux clubs s'affronteront à distance à quelques kilomètres l'un de l'autre, Aston Villa sur le terrain de West Ham (15e), Watford sur celui d'Arsenal (10e).

Pendant ce temps, Bournemouth (19e, 31 pts), qui se rend à Everton (11e), n'a pas dit son dernier mot: une victoire couplée à des défaites de ses deux devanciers au classement, et le club, en Premier League depuis 2015, s'offrira miraculeusement une sixième saison de suite dans l'élite.

"Le prochain match est le plus important de notre carrière", a martelé le coach de Bournemouth, Eddie Howe.

Entre Aston Villa, Watford et Bournemouth, deux équipes suivront Norwich, déjà relégué, en D2. Et croiseront le club de Marcelo Bielsa, Leeds, champion de Championship qui va retrouver la Premier League 16 ans après l'avoir quittée, et West Bromwich Albion, à la 2e place.

