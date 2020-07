Clermont: ultime hommage au président de l'ASM Eric de Cromières

Publicité Lire la suite

Clermont-Ferrand (AFP)

Des centaines d'anonymes et la communauté du rugby français ont rendu samedi à Clermont-Ferrand un dernier hommage à Eric de Cromières, président emblématique de l'ASM Clermont Auvergne décédé jeudi des suites d'un cancer.

Les obsèques du dirigeant, décédé à l'âge de 66 ans après une dégradation rapide de son état de santé, avaient lieu dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Clermont, où seules 400 personnes ont été admises, mesures sanitaires obligent.

"C'était un grand dirigeant, franc, honnête, qui disait les choses et écoutait les autres. C'était quelqu'un d'important et de grand", a témoigné devant la presse le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte.

Outre les joueurs et les dirigeants de l'ASM, figuraient parmi les personnalités présentes le perchiste clermontois Renaud Lavillenie et plusieurs présidents de clubs: Yann Roubert (Lyon), Didier Lacroix (Toulouse), Simon Gillham (Brive) et Vincent Merling (La Rochelle), venus dire leur affection pour le défunt.

Proche du président de Cromières, Yann Roubert a regretté la perte d'"un homme de coeur". "On se chambrait avec beaucoup de bienveillance", s'est-il souvenu, jugeant la cérémonie "à son image : belle et grande".

"Derrière le costume de président, c'était un homme exceptionnel, un confident qui incarnait toutes les valeurs du rugby", a souligné de son côté le manager de l'ASM Franck Azema pendant une cérémonie où le président de Michelin Florent Ménégaud est apparu très ému. Il a bien connu le défunt qui a longtemps été cadre chez le géant du pneumatique.

- "Chaleur humaine" -

En cette journée particulière, Clermont s'était parée aux couleurs de l'ASM, avec de nombreux commerces, balcons et édifices décorés de bleu et or.

Entre 250 et 300 supporteurs clermontois vêtus aux couleurs de l'ASM ont pu se rassembler au stade Marcel-Michelin pour suivre la cérémonie sur les écrans géants dans une atmosphère de recueillement. Certains, attentifs, suivaient scrupuleusement l'office.

"J'étais soulagée d'avoir un masque pour pouvoir cacher mon émotion, cela m'a fait du bien de venir pour faire un dernier bout de chemin avec ce président qui était plein de chaleur humaine", a notamment confié Danielle Teyssier, septuagénaire, fidèle parmi les fidèles de l'ASM.

A sa sortie de la cathédrale, le cercueil a été accueilli par une haie d'honneur des joueurs de l'ASM sous les applaudissements d'une centaine de supporters et curieux rassemblés à l'extérieur, devant d'anciens joueurs tels qu'Olivier Merle ou Benjamin Kayser.

Etaient également présents le maire de Clermont Olivier Bianchi et le président de la région Laurent Wauquiez.

Sous la présidence d'Eric de Cromières, l'ASM a remporté son second titre de champion de France en 2017, ainsi que le Challenge européen en 2019, a atteint deux fois la finale de la Coupe d'Europe (2015 et 2017) et deux autres fois celle du Top 14 (2015 et 2019).

