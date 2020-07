MotoGP: Marc Marquez saute les qualifs, incertitude pour la course

Publicité Lire la suite

Jerez de la Frontera (Espagne) (AFP)

Marc Marquez a décidé de ne pas prendre part aux qualifications du Grand Prix moto d'Andalousie samedi et de préserver ses forces pour la course dimanche s'il décide d'y participer, a indiqué son équipe Honda.

Le sextuple champion du monde espagnol, et tenant du titre, s'est fracturé le bras droit lors du précédent GP d'Espagne et a été opéré mardi. Il a toutefois participé aux essais libres vendredi et samedi mais a préféré s'abstenir de le faire pour les qualifications qui ont débuté samedi après-midi.

S'il prend part à la course dimanche, dont le départ sera donné à 14H00 locales sur le circuit de Jerez, il partira donc en dernière position.

La première course du championnat MotoGP 2020, dont le calendrier a été chamboulé par la pandémie de Covid-19, a vu la victoire du Français Fabio Quartararo (Yamaha) sur ce même circuit de Jerez. Il s'agissait de la première victoire du jeune f=Français en catégorie-reine et il est en conséquence en tête du classement provisoire du championnat du monde.

