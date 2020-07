Coronavirus: premier report d'un match de foot au Japon depuis la reprise

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Un match du championnat japonais de football (J-League) a été reporté dimanche à la suite de découverte de cas de coronavirus dans l'effectif d'une des deux équipes, une première depuis la reprise de la compétition au début du mois.

Le report de la rencontre Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima, qui devait avoir lieu dimanche soir à Hiroshima, survient en pleine recrudescence du nombre de cas de coronavirus, en particulier dans des métropoles comme Tokyo ou Osaka.

Malgré le strict protocole sanitaire mis en place pour la reprise du football, du baseball ou du sumo, avec un nombre limité de spectateurs, le défenseur de Nagoya Kazuya Miyahara a développé des symptômes vendredi (fièvre et maux de tête) et effectué un test qui s'est avéré positif au coronavirus.

Son club a alors testé ses 60 joueurs, ses entraîneurs et dirigeants et deux autres cas positifs ont été détectés, un joueur et un entraîneur, qui sont toutefois asymptomatiques.

Les trois hommes n'ont pas eu de contacts rapprochés entre eux, selon Grampus.

"Nous avons eu une réunion ce matin et décidé d'annuler le match", a déclaré le patron de la J-League Mitsuru Murai aux médias locaux.

"Je pense que l'équipe a agi de manière appropriée, mais la détection de cas positifs nous montre que nous devons continuer à améliorer nos mesures de prévention", a-t-il ajouté.

La J-League doit fixer une nouvelle date pour la rencontre et a maintenu les huit autres matches prévus dimanche.

Le championnat a repris le 4 juillet à huis clos après quatre mois d'arrêt forcé par la pandémie de Covid-19 et a autorisé un retour limité du public la semaine suivante, avec une jauge limitée à 5.000 spectateurs.

Le Japon a été relativement épargné par la pandémie avec un peu plus de 22.500 cas répertoriés et près de 1.000 morts depuis le début de la crise, mais il subit actuellement une deuxième vague. Tokyo est en état d'alerte maximum et à l'échelle nationale les autorités ont recensés 809 nouveaux cas samedi, contre 99 un mois plus tôt et seulement 27 le 26 mai

