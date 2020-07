Tournoi MLS: l'Impact Montréal de Thierry Henry éliminé en 8e par Orlando

Publicité Lire la suite

Orlando (Etats-Unis) (AFP)

Cette fois pas de miracle pour l'Impact Montréal: qualifiée d'un rien pour les 8e de finale, l'équipe entraînée par Thierry Henry a été éliminée par Orlando City (1-0) à ce stade du tournoi organisé par la Ligue nord-américaine (MLS) à Disney World.

Un but à la 60e minute de l'attaquant canadien Tesho Akindele, involontairement servi par un pointu du défenseur de Montréal Rod Fanni, a suffi à Orlando pour être samedi la première équipe à atteindre les quarts de finale.

Son prochain adversaire sera soit les Seattle Sounders, champions MLS en titre, soit le Los Angeles FC, qui s'affrontent lundi.

Le club floridien, qui s'est vu refuser un but juste avant la pause en raison d'un hors-jeu, a ensuite su contenir les rares tentatives d'égalisation de l'Impact, sans grand ressort offensif. Et quand le Hondurien Romell Quioto a réussi à placer une tête, c'est pour frôler le montant adverse (81e).

Pour Henry, visiblement préoccupé sur son banc, et les siens, l'aventure s'arrête donc là, avec un bilan assez négatif, puisqu'il se solde par trois défaites et une victoire.

"Je suis fier de mes joueurs", a-t-il néanmoins déclaré en conférence de presse. "Je ne cherche pas d'excuse, mais c'est un fait: rester ici un mois, composer avec l'ensemble de la situation, et tout de même essayer d'assurer de bonnes performances... les gars ont tout donné".

"On a fait de notre mieux. On doit s'améliorer, certainement, mais on n'a joué que cinq matches cette saison. Le processus se poursuit, on essaie de trouver le bon équilibre, défensivement et offensivement. Mais on marque des buts", a-t-il souligné, rappelant "je viens juste d'arriver".

Les points acquis lors de la phase de groupes comptant pour le championnat, Montréal n'en a pris que trois sur neuf possibles.

Or il faut désormais au coach français justement se tourner vers la reprise de la saison régulière que la MLS espère finaliser fin août. Interrompue depuis la mi-mars après seulement deux journées, elle devrait se poursuivre avec un programme resserré.

"L'idée est de recommencer fin août (...) de manière à atteindre le mois de novembre pour les play-offs et pour que la finale de la MLS puisse avoir lieu lors de la deuxième semaine de décembre", a indiqué vendredi à l'AFP Alfonso Mondelo, le directeur technique de la MLS.

