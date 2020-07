Tennis: le tournoi WTA d'Osaka annulé

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Le Pan Pacific Open d'Osaka, au Japon, un des plus importants tournois WTA d'Asie prévu en novembre, a été annulé en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, ont annoncé mardi les organisateurs.

"Nous avons essayé d'imaginer un tournoi avec une jauge réduite ou même sans spectateur" mais "nous nous sommes rendus à l'évidence d'une annulation face aux difficultés de pouvoir assurer la sécurité" de tous les participants, ont-il indiqué dans un communiqué.

Le Pan Pacific open avait déjà été déplacé de septembre à novembre dans l'espoir que le tournoi organisé sans discontinuer depuis 1984 et remporté l'an dernier par la Japonaise Naomi Osaka puisse se tenir.

C'est un nouveau coup dur pour le sport au Japon après le report à 2021 des JO de Tokyo, qui auraient dû s'ouvrir la semaine dernière.

L'annulation du Pan Pacific open suit celle vendredi de toutes les compétitions de tennis ATP et WTA prévues en Chine d'ici à la fin de l'année: Master de Shanghai et Open de Chine à Pékin pour les hommes, Open WTA de Wuhan notamment chez les dames.

L'open de Corée, à Séoul en octobre, est le dernier tournoi WTA encore au programme en Asie.

Arrêtée mi-mars, la saison de tennis n'a toujours pas repris. Le premier rendez-vous au calendrier est le tournoi WTA de Palerme, en Italie, le 3 août. Le Masters 1000 de Cincinnati et l'US Open sont annoncés à New York à partir du 20 août mais des doutes sur leur possible tenue sont régulièrement émis en raison de la propagation majeure du virus aux Etats-Unis.

