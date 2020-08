Cyclisme: le Belge Wout Van Aert gagne les Strade Bianche

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

Le Belge Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a remporté samedi à Sienne (centre de l'Italie) la 14e édition des Strade Bianche, une course disputée sur 184 kilomètres en Toscane, qui marquait la reprise du World Tour après plus de cinq mois d'interruption due au coronavirus.

Van Aert, qui avait fini troisième lors des deux dernières éditions de l'épreuve, a été le plus fort sur les sentiers de gravier et a devancé sur la Piazza del Campo de Sienne l'Italien Davide Formolo (UAE Emirates) et l'Allemand Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe).

