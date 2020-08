Athlétisme: Noah Lyles appelle Christian Coleman à «plus de responsabilité»

Texte par : RFI Suivre

Dans un entretien accordé à la BBC, Noah Lyles, champion du monde du 200m en titre, enjoint son compatriote américain Christian Coleman, champion du monde du 100m, à « un petit peu plus de responsabilité ». Ce dernier, qui avait manqué des tests antidopage l'année dernière et avait échappé de peu à une suspension, a été suspendu mi-juin 2020 après un nouveau manquement à un contrôle. La durée de sa suspension n'est pas encore fixée, mais elle pourrait lui faire manquer les Jeux olympiques de Tokyo 2020, repoussés à l'été 2021. Noah Lyles, son coéquipier au sein du 4x100m américain, confie que « ça fait mal car nous voulons aller à Tokyo et viser le record du monde ». Lors des Mondiaux de Doha en 2019, Christian Coleman, Noah Lyles, Justin Gatlin et Mike Rodgers avaient remporté l'or sur 4x100m avec un temps de 37''10, soit la troisième meilleure performance mondiale de l'histoire. Depuis la finale des Jeux olympiques de Londres en 2012, le record du monde est de 36''84, établi par les Jamaïcains Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake et Usain Bolt.