Coupe de France dames: Lyon bat Guingamp 1-0 et va en finale

Guingamp (France) (AFP)

L'Olympique lyonnais s'est qualifié sans trembler ni briller pour la finale de la Coupe de France féminine en battant Guingamp 1 à 0 dimanche lors du premier match officiel de football féminin en France depuis le confinement.

En finale le 9 août à Auxerre, les tenantes du titre et championnes de France 2019 pourraient retrouver le PSG, qui doit affronter Bordeaux lors de l'autre demi-finale (20h30). Lyonnaises et Parisiennes ont déjà rendez-vous en demi-finales de Ligue des Champions fin août au Pays basque espagnol.

Affichant une nette supériorité physique et technique, les Lyonnaises ont largement dominé, mais les attaquantes ont manqué d'efficacité, butant encore et encore sur Solene Durant, la gardienne et capitaine bretonne.

C'est finalement au bout de plus d'une heure d'efforts que l'OL a ouvert la marque, grâce à un centre de Wendy Renard repris de la tête par Nikitas Parris (65).

Mais les Guingampaises, qui n'avaient encore jamais atteint ce stade de la compétition, ne se sont pas laissées impressionner et ont profité d'un relâchement des Lyonnaises après leur but pour tenter de presser en fin de match, encouragées par le millier de spectateurs masqués autorisés au stade du Roudourou.

