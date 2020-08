Serie A: Ciro Immobile, un brillant nouveau Soulier d'or

Après trois années dans les bras de Lionel Messi, le Soulier d'or européen passe entre les mains de Ciro Immobile pour cette saison 2019-2020. L'Italien de la Lazio Rome, déjà assuré de remporter ce trophée, s'est en plus adjugé le record de buts sur une saison de Serie A avec 36 réalisations, comme Gonzalo Higuain il y a quelques années.

Depuis 13 ans, le Soulier d'or européen, qui récompense le meilleur buteur du continent, ne connaissait que les couleurs de trois pays : l'Uruguay avec Diego Forlan et Luis Suarez, le Portugal avec Cristiano Ronaldo, et bien sûr l'Argentine avec Lionel Messi, recordman en la matière avec six titres dont les trois derniers. Changement de décor à l'issue de cette très particulière saison 2019-2020 : le Soulier d'or européen est remporté par l'Italien Ciro Immobile.

Il a surpassé Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo

Pendant des semaines, le titre semblait pourtant promis à Robert Lewandowski, le buteur en série polonais du Bayern Munich. Mais malgré son rythme infernal, l'attaquant n'a marqué « que » 34 buts en l'espace de 31 matches de Bundesliga. Et sur le fil, Ciro Immobile lui est passé devant.

Le 26 juillet, l'attaquant de la Lazio Rome a inscrit trois buts lors de la victoire de son équipe sur le terrain du Hellas Vérone (5-1). Avec cette grosse performance, il égalait le total de Robert Lewandowski, avec encore deux matches à jouer (car si une saison de Bundesliga compte 34 journées, une saison de Serie A en compte 38). Le 29 juillet, Ciro Immobile marquait encore un but contre Brescia (2-0) : avec 35 buts, il était alors en tête pour la course au Soulier d'or.

L'ultime journée de Serie A, samedi 1er août, ne laissait plus que deux questions en suspens. La première : le Turinois Cristiano Ronaldo, fort de 31 buts, pouvait-il encore rattraper Ciro Immobile ? Réponse : non, car Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juventus, a laissé le Portugais au repos (et la Vieille Dame a perdu chez elle contre l'AS Rome, 1-3). Le Soulier d'or était donc acquis à Immobile avant même de jouer le dernier match contre Naples.

Il égale Higuain et rejoint Toni et Totti dans l'histoire du football italien

La deuxième question encore en suspend était : le record du nombre de buts sur une seule saison de Serie A allait-il tomber ? Pour rappel, il est détenu depuis l'exercice 2015-2016 par Gonzalo Higuain, alors joueur de Naples et auteur de 36 buts. Ciro Immobile, avec ses 35 buts, était en mesure de faire mieux.

Finalement, le Laziale a seulement égalé ce record en plantant un 36e et dernier but pour l'équipe romaine, défaite par le Napoli (3-1). La performance n'en demeure pas moins énorme de la part de Ciro Immobile, qui a bien trouvé chaussure à son pied à la Lazio, son club depuis 2016, après s'être égaré du côté du Borussia Dortmund et du Séville FC.

C'est la troisième fois que l'attaquant termine meilleur buteur de Serie A (22 buts en 2013-2014, 29 buts en 2017-2018 à égalité avec l'Intériste Mauro Icardi, et donc 36 buts dont 14 penaltys en 2019-2020). Il fait aussi bien que d'illustres joueurs comme Aldo Boffi, Giuseppe Meazza, Michel Platini... Seul Gunnar Nordalh, cinq fois « Capocannoniere », fait mieux. Et Ciro Immobile, 30 ans, devient aussi le troisième footballeur italien à soulever le Soulier d'or européen, après Luca Toni en 2006 (31 buts avec la Fiorentina) et Francesco Totti en 2007 (26 buts avec l'AS Rome).

