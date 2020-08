Sports: Real et Barça parmi les 10 équipes ayant la plus forte valeur au monde

Le défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos. REUTERS/Sergio Perez

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

Trois clubs de football, le Real Madrid (6e), le FC Barcelone (8e) et Manchester United (10e), figurent encore dans le classement des dix équipes ayant la plus forte valeur financière au monde. Ce Top 10, établi chaque année par le magazine Forbes, est cependant plus que jamais dominé par des franchises nord-américaines, comme les Cowboys de Dallas (1er, foot US), les Yankees de New York (2e, baseball) et les Knicks de New York (3e, basket-ball).