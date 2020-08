Amical: les cadres parisiens laissés au repos pour PSG-Sochaux

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les cadres du PSG Neymar, Angel Di Maria, Marquinhos, Thiago Silva, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe ou encore Marco Verratti ont été laissés au repos pour le match amical contre Sochaux mercredi (19h00), dernière répétition avant la Ligue des champions, a annoncé le club.

L'entraîneur parisien Thomas Tuchel a convoqué pour cet ultime match de préparation au Parc des Princes un groupe de 22 joueurs, où ne figurent pas non plus Kylian Mbappé et Layvin Kurzawa, blessés.

Ce match à huis clos "afin de préparer les joueurs au contexte" du "Final 8" de la C1, qui débutera le 12 août à Lisbonne par un quart de finale du PSG contre l'Atalanta Bergame, servira à donner du temps de jeu et du rythme aux éléments les moins utilisés depuis la reprise.

© 2020 AFP