Cyclisme: le Sud-Africain Daryl Impey va rejoindre l'équipe Israël SN

Le Sud-Africain Daryl Impey rejoindra pour les deux prochaines années l'équipe cycliste Israël SN dont le nouveau leader sera le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur du Tour. Premier Africain à porter le maillot jaune du Tour de France (en 2013), Impey (35 ans) court dans l'équipe Mitchelton depuis 2012. Deux fois vainqueur du Tour Down Under (2018 et 2019), la première course du calendrier WorldTour en janvier, Impey a enlevé l'an passé l'étape du Tour de France arrivant à Brioude (Haute-Loire).