Tennis: fin de saison 2020 chaotique, entre annulations de tournois et forfaits

L'Espagnol Rafael Nadal. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Texte par : David Kalfa

La fin de la saison 2020 de tennis s’annonce chaotique, entre annulations de tournois et forfaits de joueurs et joueuses. La pandémie de Covid-19 continue de perturber organisateurs et acteurs de la discipline, malgré un calendrier réaménagé et des mesures de sécurité souvent drastiques.