NBA: LeBron James se «fiche éperdument» de la colère de Donald Trump

Texte par : RFI Suivre

Les relations entre Donald Trump et le monde du basket nord-américain ne s'arrangent pas. Alors que la National Basketball Association (NBA) a autorisé les joueurs à poser un genou à terre au moment de l'hymne national, geste en soutien au mouvement Black Lives Matter, le président des États-Unis ne décolère pas. « C'est une honte. (...) Ce n'est pas acceptable pour moi. Quand je les vois faire ça, j'éteins la télé, ça ne m'intéresse plus », avait déclaré le chef d'État. Une opinion qui n'atteint pas LeBron James, l'un de ses meilleurs ennemis dans le monde du sport. « Je ne pense pas que la communauté du basket soit triste de perdre un tel téléspectateur. La NBA va continuer sans qu'il nous regarde. Je crois que je peux parler au nom de tous ceux qui aiment le basket : on s'en fiche éperdument », a déclaré la star des Los Angeles Lakers, mercredi 5 février, après la défaite de son équipe contre Oklahoma City (86-105).