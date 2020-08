Le rugby sud-africain va pouvoir reprendre à huis clos

Texte par : RFI Suivre

À l'arrêt depuis le mois de mars à cause de la pandémie de coronavirus, le rugby sud-africain va pouvoir reprendre bientôt. Nathi Mthethwa, le ministre des Sports, a annoncé jeudi 6 août que les rugbymen et rugbywomen pourront rejouer à huis clos et en respectant certains protocoles sanitaires. « Nous espérons avoir nos premiers matches d'ici début ou mi-septembre », a indique Jurie Roux, le directeur général du rugby sud-africain. Le calendrier doit être affiné au fur et à mesure. Toutefois, l'équipe nationale ne rejouera pas sur le sol sud-africain en 2020. Le sélectionneur des Springboks, Jacques Nienaber, a juste évoqué une possible participation au Rugby Championship en novembre et décembre avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Argentine, si ses joueurs ont récupéré une bonne condition physique d'ici là.