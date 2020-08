Ligue des champions: Lyon scalpe la Juventus, le Real Madrid à terre

Après des mois de pause, la Ligue des champions UEFA a repris vendredi 7 août avec Juventus-Lyon et Manchester City-Real Madrid, matches retour des 8es de finale. A Turin, les Lyonnais ont résisté aux champions d'Italie et validé leur ticket pour les quarts de finale malgré une défaite (2-1). Ça passe aussi pour les Cityzens, victorieux face aux Madrilènes (2-1).

La Ligue des champions a enfin fait son retour. Interrompue mi-mars alors que seulement la moitié des 8es de finales étaient joués, la plus grande des compétitions d'Europe a fait sa rentrée avec deux des quatres matches encore à disputer avant les quarts de finale : la manche retour entre la Juventus et l'Olympique lyonnais, et la manche retour entre Manchester City et le Real Madrid, toutes les deux à huis clos.

Lyon a tenu bon face à Ronaldo et la Juve

Enfin, la Juventus est éliminée par un club français. Au niveau européen, ce n'était jamais arrivé. Et c'est l'Olympique lyonnais version 2019-2020 qui y est parvenu. Les Gones avaient pour eux leur victoire 1-0 acquise à l'aller au Groupama Stadium. C'était donc à la Juve de mettre le tempo pour inverser la tendance dans son Allianz-Stadium. Un projet mis à mal dès le début de la rencontre.

L'arbitre allemand, M. Felix Zwayer, a vu une faute de Rodrigo Betancur sur Houssem Aouar dans la surface de réparation. Soutenu par ses adjoints-vidéo, l'homme au sifflet a donc accordé un penalty que Memphis Depay a transformé d'une panenka osée (12e). Le même Depay s'est retrouvé ensuite dans la peau du fautif sur un coup franc botté par Cristiano Ronaldo : le Néerlandais, dans le mur, a dévié du coude le tir du Portugais. L'arbitrage était là aussi discutable, mais la décision d'accorder un penalty a été confirmée. Et Ronaldo a égalisé (43e).

Le Turinois Cristiano Ronaldo à la lutte avec le Lyonnais Jason Denayer, le 7 août 2020. Massimo Pinca/Reuters

En seconde période, la Vieille Dame a insisté pour refaire surface. Elle avait alors besoin de deux buts supplémentaires pour renverser les Gones. Cristiano Ronaldo, encore lui, a donné le ton en inscrivant un second but d'une superbe frappe (60e). Avec encore une demi-heure à jouer, la pression était alors sur la cage lyonnaise. Mais en dépit des assauts du quintuple Ballon d'Or et de ses coéquipiers, Anthony Lopes n'a pas cédé à nouveau. Et à l'arrivée, c'est bien l'OL qui est qualifié malgré cette défaite à Turin (2-1) : le but marqué à l'extérieur fait la différence.

Varane fait sombrer le Real Madrid

Pour la première fois de sa carrière d'entraîneur, Zinedine Zidane ne gagnera pas la Ligue des champions. Le coach du Real Madrid savait que le défi était déjà conséquent : effacer une défaite 2-1 subie à l'aller, à Santiago-Bernabeu, face à Manchester City. La mission déjà difficile est devenue impossible en Angleterre, où Raphaël Varane, érigé pionnier de la défense en l'absence de Sergio Ramos (suspendu), a failli comme rarement.

L'Anglais Raheem Sterling a brillé pour Manchester City face au Real Madrid, le 7 août 2020. Dave Thompson/Reuters

Dès les premières minutes, le défenseur français a plombé les ambitions madrilènes en laissant Gabriel Jesus lui subtiliser le cuir dans la surface de réparation. Le Brésilien n'avait plus qu'à servir sur un plateau Raheem Sterling pour l'ouverture du score (9e). L'inévitable Karim Benzema, meilleur joueur du Real cette saison, a remis son équipe dans le coup en égalisant de la tête (28e).

Mais Raphaël Varane, en seconde période, a involontairement anéanti les derniers espoirs des Merengue. Sur un long ballon, le champion du monde a mal assuré sa tête en retrait vers Thibaut Courtois. Gabriel Jesus, qui avait bien senti le coup, a surgi dans son dos et battu le gardien belge sans difficulté (68e). Le Real Madrid ne s'en est pas relevé. En quarts de finale, à Lisbonne lors du Final 8, Manchester City affrontera l'Olympique lyonnais.

