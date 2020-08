C1: le Bayern trop fort pour Chelsea et qualifié pour les quarts

Le milieu croate du Bayern, Ivan Perisic, marque le 2e but lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions face à Chelsea, à Munich, le 8 août 2020

Publicité Lire la suite

Munich (Allemagne) (AFP)

Le Bayern Munich, en démonstration, a encore battu Chelsea samedi (4-1, aller 3-0) et s'est logiquement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, à Lisbonne, où le club allemand affrontera Barcelone ou Naples.

Le buteur maison, Robert Lewandowski, a ouvert le score dès la 9e minute, sur penalty, puis Perisic (24e) et Tolisso (76e) ont aggravé le score et Lewandowski, encore lui, a clôturé la marque (83e) en marquant son 13e but de la saison en C1. Les Blues ont sauvé l'honneur par Abraham (44e).

© 2020 AFP