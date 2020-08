Play-offs NHL: Philadelphie et Las Vegas seront têtes de série N.1

Publicité Lire la suite

Toronto (Canada) (AFP)

Philadelphie, vainqueur samedi de Tampa Bay, et Las Vegas, tombeur après prolongation de Colorado, seront les têtes de série numéro 1 à l'Est et à l'Ouest lors du 1er tour des play-offs NHL, où ils affronteront respectivement Montréal et Chicago.

Les Flyers, grâce notamment à un doublé du Canadien Nicolas Aube-Kubel, ont pris le meilleur (3-1) sur le Lightning qui pouvait leur contester la première place.

Tampa Bay est désormais certain d'être tête de série N.2 à l'Est où la franchise floridienne sera opposée soit aux Toronto Maple Leafs soit aux Columbus Blue Jackets, qui sont dos à dos (2-2) dans leur série de barrage.

Les Golden Knights ont mené par trois fois avant de se faire remonter au score par Colorado. Ils ont finalement eu le dernier mot grâce à un but inscrit à 16 secondes de la fin de la prolongation par Alex Tuch (4-3). L'Avalanche finit 2e et retrouvera les Arizona Coyotes au premier tour des play-offs.

Dimanche se déroulent deux matches de la phase de groupe, visant à déterminer quelles équipes seront têtes de série 3 et 4 dans chaque conférence, ainsi que le cinquième et dernier match de barrage entre Toronto et Columbus.

Les résultats de ces rencontres permettront de connaître toutes les affiches du 1er tour.

Les résultats de samedi:

. PHASE DE GROUPE DE LA CONFÉRENCE EST

A Toronto,

Philadelphie - Tampa Bay 4 - 1

Classement: Pts J G P BP BC D %

1. Philadelphie 6 3 3 0 11 3 8 0.645

2. Tampa Bay 4 3 2 1 7 8 -1 0.657

3. Washington 1 2 0 2 3 6 -3 0.652

4. Boston 0 2 0 2 3 7 −4 0.714

Déjà joués:

Boston - Philadelphie 1 - 4

Tampa Bay - Washington 4 - 3 (a.p.)

Tampa Bay - Boston 3 - 2

Washington - Philadelphie 1 - 3

Reste à jouer:

Dimanche: Boston - Washington

. PHASE DE GROUPE DE LA CONFÉRENCE OUEST

A Edmonton,

Vegas - Colorado Avalanche 4 - 3 (a.p.)

Classement: Pts J G P BP BC D %

1. Vegas 6 3 3 0 15 10 5 0.606

2. Colorado 5 3 2 1 9 5 4 0.657

3. St. Louis 0 2 0 2 5 8 −3 0.662

4. Dallas 0 2 0 2 3 9 -6 0.594

Déjà joués:

St. Louis - Colorado 1 - 2

Vegas - Dallas 5 - 3

Colorado - Dallas 4 - 0

Vegas - St. Louis 6 - 4

Reste à jouer

Dimanche: Dallas - St. Louis

