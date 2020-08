Basket : Victor Williams nommé PDG de NBA Africa

Victor Williams a été nommé président directeur général (PDG) de la branche africaine de la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA), ce 10 août 2020. D’origine sierra-léonaise, cet Américain a longtemps travaillé pour Standard Bank sur le continent. Cet expert de la finance et du business succède à Amadou Gallo Fall à la tête de NBA Africa, une filiale créée en 2010. Le Sénégalais avait, lui, été désigné patron de la Basketball Africa League, une toute nouvelle ligue créée et co-organisée par la NBA et la Fédération internationale (FIBA).