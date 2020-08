Boxe: le Congolais Martin Bakole ne combattra pas le 22 août

Le Congolais Martin Bakole. (Photo By Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images)

Le Congolais Martin Bakole, qui devait affronter Serguey Kuzmin chez les poids lourds le 22 août 2020 près de Londres, ne pourra finalement pas combattre lors de ce gala organisé par la société Matchroom. Le Russe a dû déclarer forfait à cause de problèmes familiaux et les délais étaient trop courts pour qu’un remplaçant se rende au Royaume-Uni. Le petit frère du champion du monde WBC Junior Ilunga Makabu remontera sur le ring « en septembre », a toutefois assuré son coach Billy Nelson. Le natif de Kananga présente un bilan de 15 victoires et 1 défaite chez les pros. Il reste sur quatre succès en 2019.