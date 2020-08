Cyclisme: Bardet "ni inquiet ni confiant" avant le Dauphiné

Le cycliste français Romain Bardet (Ag2r La Mondiale) au départ de la 1re étape du Tour Down Under le 21 janver 2020 à Adelaide

Publicité Lire la suite

Clermont-Ferrand (AFP)

Romain Bardet (AG2R La Mondiale), qui se dit "ni inquiet, ni confiant", attend du Dauphiné, à partir de mercredi, une montée en régime progressive après avoir été freiné par sa chute à la récente Route d'Occitanie.

"Je ne suis pas totalement remis de ma chute, j'ai encore des douleurs intercostales", a déclaré l'Auvergnat qui habite dans les environs de Clermont-Ferrand, ville-départ du Dauphiné.

"Je ne suis ni inquiet ni particulièrement confiant. J'étais loin d'avoir les sensations espérées (après la chute). J'espère commencer à toucher la bonne forme sur le week-end", a ajouté Bardet qui n'a plus couru depuis la Route d'Occitanie.

Le Dauphiné est "le genre de course dont j'ai besoin pour arriver au top", a estimé le Français. "Le parcours est hyper-intéressant, assez dingue d'ailleurs, mais je suis le premier à m'en réjouir. On a vraiment quatre étapes de montagne".

Sur la course et le match annoncé entre les équipes Ineos (Egan Bernal) et Jumbo (Primoz Roglic), le lauréat du dernier GP de la montagne du Tour a livré son point de vue: "Ineos m'a fait forte impression sur la Route d'Occitanie. Je pense qu'ils ont été douchés ensuite par leur expérience dans le Tour de l'Ain, ils voudront sans doute se jauger. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Il y a déjà eu des retournements au Dauphiné, c'est la course la plus propice à des scénarios un peu sympas".

Au lendemain de l'annonce de son transfert pour les deux prochaines années dans l'équipe allemande Sunweb, Bardet (29 ans) a brièvement commenté: "C'est une trajectoire que je veux donner à ma carrière, avoir une expérience à l'étranger, un nouvel environnement. C'était le moment pour moi".

© 2020 AFP