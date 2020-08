Football: trois questions pour une Ligue des champions

La fin de la Ligue des champions 2019-2020 de football se déroule exceptionnellement du 12 au 23 août à Lisbonne. Au Portugal, seront disputés quarts, demis et finale, sous formes de matches uniques, et ce à cause de la crise du coronavirus.

Cette formule inédite sera-t-elle un succès ?

Huit équipes rassemblées dans une seule et même ville. Sept rencontres disputées dans deux stades seulement. Pas de matches retours pour les quarts et demi-finales. D’éventuelles prolongations et tirs au but. Un « Final 8 » organisé en l’espace de 12 petits jours.

La confédération européenne de football (UEFA) a opté pour une formule très resserrée afin de boucler une Ligue des champions (C1) interrompue durant cinq mois, à cause de la crise du coronavirus. On est donc très loin du format habituel, où les quarts, demis et la finale s’étalent normalement de début avril à fin mai.

Ce « tournoi » peut-il être un succès sportif et populaire ? Une chose est certaine : le public n’en profitera pas. Les autorités locales et l’UEFA se sont accordées sur le fait qu’il n’y aura pas de spectateurs dans les stades.

Quel est le contexte sanitaire ?

L’UEFA a eu quelques sueurs froides ces derniers jours. Deux membres de l’Atletico Madrid ont en effet été testés positifs au Covid-19, le 9 août. Depuis, aucun autre cas n’a été détecté. La rencontre entre le club espagnol et le RB Leipzig se jouera donc, comme prévue, le 13 août.

Mais la tension est maximale autour d’un événement qui a été maintenu, en dépit d'un contexte sanitaire précaire. Des mesures drastiques ont été prises autour des équipes, toutes rassemblées au Portugal. Et pour cause : une recrudescence du Covid-19 a été constatée dans plusieurs zones de la région lisboète. Des restrictions ont été imposées dans certains points de la capitale et de ses alentours.

Jusqu’à présent, les organisateurs de la coupe d’Europe des clubs de football ont écarté l’idée d’une annulation pure et simple de leur très lucrative Champions League. Mais que se passera-t-il si la « bulle sanitaire » mise en place éclate ?

Peut-il y avoir des surprises, sur le terrain ?

L’UEFA espère évidemment assister à des surprises sur les pelouses, plutôt qu’en coulisses. Cette formule sans match retour et sur terrain neutre est, il est vrai, plutôt propice aux résultats imprévisibles. Comme le répètent si souvent les footballeurs, « sur un match, tout est possible ».

Après tout, il suffit de gagner trois rencontres en moins de deux semaines, pour être champion d’Europe. C’est ce que se disent l’Atalanta Bergame (Italie), l’Atletico Madrid (Espagne), Manchester City (Angleterre), l’Olympique lyonnais (France), le Paris Saint-Germain (France), le RB Leipzig (Allemagne). Ces six clubs n’ont jamais gagné la C1, contrairement au FC Barcelone (Espagne) et le Bayern Munich (Allemagne), favori de cette édition 2019-2020. Certains n’ont même jamais gagné une coupe d’Europe ou disputer une finale continentale, à l’instar de l’Atalanta, de Leipzig ou de Lyon. Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, a estimé que son club avait « une chance sur un million » de soulever le trophée à Lisbonne le 23 août.

LIGUE DES CHAMPIONS : LE PROGRAMME DU FINAL 8*

Toutes les rencontres auront lieu à Lisbonne à 19h TU

Quarts de finale –

Mercredi 12 août : Atalanta Bergame – Paris SG

Jeudi 13 août : Leipzig – Atlético Madrid

Vendredi 14 août : Barcelone – Bayern Munich

Samedi 15 août : Manchester City – Lyon

Demi-finales –

Mardi 18 août : Leipzig ou Atletico – Atalanta ou PSG

Mercredi 19 août : City ou Lyon – Barça ou Bayern

Finale –

Dimanche 23 août

