MMA: Daniel Cormier et Stipe Miocic, un acte III pour en finir à l’UFC

Les Américains Daniel Cormier et Stipe Miocic vont s’affronter le 15 août 2020 à Las Vegas pour la troisième et ultime fois en deux ans, pour le titre de champion du monde des poids lourds de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), ligue numéro une en arts martiaux mixtes (MMA). Cormier avait détrôné Miocic en juillet 2018 avant que ce dernier ne reprenne sa ceinture en août 2019.

Publicité Lire la suite

Un combat d’arts martiaux mixtes (MMA) entre les Américains Daniel Cormier et Stipe Miocic, c’est un peu comme un blockbuster hollywoodien : tous les ans, vous savez que vous aurez un nouvel épisode. L’Ultimate Fighting Championship (UFC), la principale ligue de MMA, a même fait mieux que les majors du cinéma. Alors que ces dernières hésitent à sortir leurs films, à cause de la pandémie de Covid-19, l’UFC, elle, organisera bien ce troisième acte pour le titre de champion du monde des poids lourds.

Un troisième épisode optionnel

Ce troisième épisode aurait cependant pu ne jamais voir le jour. Daniel Cormier, 41 ans, qui avait mis KO Stipe Miocic en juillet 2018, comptait prendre sa retraite, en cas de nouveau succès en août 2019. Mais sa défaite par KO technique l’a obligée à revoir ses plans. Le « Mister Nice Guy » de l’UFC ne se voyait en effet pas tirer sa révérence sur une défaite, après avoir déjà très mal digéré ses deux autres précédents échecs en MMA, face à Jon Jones, dans la catégorie de poids inférieure (lourds-légers).

Si « DC » a pris son temps pour annoncer son ultime combat, Miocic, lui a beaucoup tardé à faire son retour dans l’octogone. La faute à une blessure à un œil, contracté lors de « la revanche », qui l’a tenue éloignée de la scène pendant près d’un an.

Combat de puristes

Si cette nouvelle rencontre était aussi attendue par l’UFC, ce n’est sûrement pas pour son côté lucratif. Les deux premières sorties ne figurent pas parmi les combats les plus rémunérateurs de l’organisation, y compris dans la catégorie « heavyweight ».

Si ce choc est aussi attendu, c’est parce qu’il oppose un des combattants les plus charismatiques de la décennie, Daniel Cormier, à celui qui détient le record de défenses successives de titre (3) dans la division, Stipe Miocic. Pour ne rien gâcher, il s’agit d’une opposition de styles entre un Cormier aux aptitudes exceptionnelles en lutte – il a été capitaine de l’équipe des États-Unis – et imprévisible, et un Miocic extrêmement complet et très bon stratège, du haut de ses 38 ans.

Une trilogie envahissante

Francis Ngannou peut en témoigner. Véritable terreur de la catégorie, le Camerounais avait pourtant été victime d’un récital technique et tactique de la part de Miocic. C’était en janvier 2018. Depuis, il ronge son frein, spectateur comme tous ses autres rivaux d’une trilogie devenue envahissante et qui monpolise la ceinture depuis deux ans. Pour l’UFC, qui a beaucoup investi dans cette rivalité avec Cormier, pas de doute : le vainqueur de cet acte III sera le plus grand poids lourd de l’histoire de l’Ultimate.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne