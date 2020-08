Boxe: le Congolais Junior Makabu pourra bientôt défendre son titre

Le boxeur Congolais Junior Makabu, en août 2019. Getty Images/Valery Sharifulin/TASS

Texte par : David Kalfa

Junior Ilunga Makabu, premier Congolais de RDC champion du monde de boxe, pourra bientôt défendre son titre de roi des cruiserweight de la WBC. Cette dernière a en effet autorisé le « Léopard » à recourir à une défense volontaire de sa ceinture. C’est-à-dire qu’il pourra affronter un adversaire du Top 15 de sa division sans attendre que les deux combats entre ses principaux rivaux aient eu lieu et qu'un prétendant soit désigné. L’affrontement entre le Sud-Africain Thabiso Mchunu et le Nigérian Olanrewaju Durodola d’une part, et celui entre les Russes Alexei Papin et Ruslan Fayfer d’autre part, ont pris du retard à cause de la pandémie de Covid-19. La World Boxing Council ne souhaitait pas laisser Makabu trop longtemps sans match, lui qui a été sacré le 31 janvier 2020 à Kinshasa. Le boxeur et son entourage espèrent désormais pouvoir organiser rapidement sa prochaine confrontation, de préférence dans la capitale congolaise où les activités sportives vont pouvoir reprendre.