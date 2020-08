C1: duel de titans Bayern-Barcelone, Leipzig-PSG 1re affiche en demies

Publicité Lire la suite

Lisbonne (AFP)

Place au choc des quarts de finale, vendredi à Lisbonne: le FC Barcelone de Lionel Messi défie le Bayern Munich, annoncé favori de la Ligue des champions, dans un duel de géants. Objectif, rejoindre dans le dernier carré le PSG et Leipzig, première affiche des demies.

Paris, qui espère avoir enfin vaincu tous ses démons après sa fabuleuse "remontada" de dernière minute mercredi contre l'Atalanta (2-1), sera de nouveau favori mardi contre des Allemands et leur jeune coach Julian Nagelsmann, qui se retrouvent pour la première fois de leur histoire à ce niveau de la compétition, quatre ans seulement après leur montée en première division.

Mais le RB Leipzig a prouvé des qualités mentales semblables à celles des Parisiens jeudi pour éliminer l'Atlético Madrid grâce à un but de Tyler Adams à la 88e minute (2-1).

Mais 24 heures à peine après Atlético-Leipzig, ce "Final 8" inédit de Ligue des champions dans la capitale portugaise bascule dans une autre dimension.

Au programme, un autre duel hispano-allemand, mais surtout une affiche entre deux des plus grands clubs du continent, chacun vainqueur cinq fois déjà de la compétition: le Bayern Munich de Robert Lewandowski et le FC Barcelone de la superstar Lionel Messi (21h00, 19h00 GMT).

"Une finale", résume le quotidien espagnol Mundo Deportivo, tant ce match sera décisif pour la formation catalane, à l'issue d'une saison blanche où Messi aura souvent paru tenir sur ses épaules tous les espoirs blaugranas. "Le Barça s'accroche à la magie de Messi", remarque d'ailleurs le journal Sport.

- Le Bayern intouchable -

L'entraîneur des Catalans Quique Setién s'attend lui à "un match équilibré, que personne ne va dominer".

Un présage? Quatre fois déjà le Bayern et Barcelone se sont affrontés en phase éliminatoire d'une coupe d'Europe (un fois en Ligue Europa et trois fois en Ligue des champions), et à chaque fois le vainqueur de ce duel a remporté ensuite la compétition.

Les Bavarois ont survolé cette saison leurs compétitions nationales, en s'adjugeant le doublé coupe-championnat. Ils ont atomisé tous leurs adversaires en Ligue des champions: huit victoires en huit matches, dont une raclée infligée à Chelsea en 8e de finale, 3-0 à Londres et 4-1 à Munich. Ils sont invaincus depuis 27 matches, avec 26 victoires et un nul!

Sur les 31 buts du "Rekordmeister", Lewandowski en a inscrit 13. En tête du classement des buteurs de la Ligue des champions, cet athlète est à 31 ans au sommet de son art, et les années ne semblent pas avoir de prise sur lui.

Il est soutenu par l'un des collectifs les plus affutés d'Europe, du gardien Manuel Neuer à l'ailier supersonique Serge Gnabry (un quadruplé en octobre lors du 7-2 à Tottenham), en passant par le pilier de la défense centrale David Alaba, que Rummenigge a déjà comparé à Beckenbauer, ou encore Joshua Kimmich et Thomas Müller, incontournables piliers de cette équipe de stars.

- Barcelone dépendant de Messi -

Barcelone en revanche cherche toujours son équilibre en cette fin de saison, et ses succès en Ligue des champions ont beaucoup reposé sur le seul talent de Messi, toujours stratosphérique à 33 ans.

"Oui, Messi peut nous aider à gagner le match, c'est évident, mais j'ai toujours cru à la force de l'équipe, et Leo aussi a besoin de bons coéquipiers", a tenu à nuancer l'entraîneur catalan Quique Sétien.

Ces derniers temps, les deux autres stars de l'attaque, Antoine Griezmann et Luis Suarez, n'ont pas paru au sommet de leur forme. Le Français, recrue phare de l'été 2019, peine à trouver des automatismes avec ses coéquipiers, et l'Uruguayen traverse une mauvaise phase.

Reste que le Barça possède l'un des plus beaux effectifs du monde, et qu'il enregistre en plus le retour dans le groupe d'Ousmane Dembélé, qui pourrait entrer en fin de match comme joker, selon Sétien.

"Le Barça est la meilleure équipe du monde, et nous allons le prouver", a lancé le milieu Arturo Vidal jeudi. Les fans du Bayern pensent la même chose de leur équipe: cette affiche de rêve laissera quoi qu'il arrive un géant au tapis.

© 2020 AFP