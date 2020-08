FIFA: Fatma Samoura apporte son soutien à Gianni Infantino

La Sénégalaise Fatma Samoura, Secrétaire générale de la FIFA, le 24 février 2019 en Pologne. Photo by Stuart Franklin - FIFA/FIFA via Getty Images

Fatma Samoura, cheffe (Secrétaire générale) de la Fédération internationale de football (FIFA), a apporté son soutien à son président, Gianni Infantino, qui fait l’objet d’une procédure pénale en Suisse. « Le football mondial est fermement uni derrière le président de la FIFA », a assuré la Secrétaire générale. Pour rappel, le procureur fédéral extraordinaire de la Confédération helvétique a estimé qu'il y avait des éléments constitutifs d'un comportement répréhensible en rapport avec une rencontre entre le procureur général Michael Lauber (chargé d’enquêter sur plusieurs scandales à la FIFA), le patron de la FIFA et le premier procureur du Haut-Valais, Rinaldo Arnold. La Sénégalaise a estimé que Gianni Infantino sortira blanchi de ce dossier : « Il y a clairement un fort sentiment parmi les associations membres de la FIFA que sous l'ère du président Infantino, la FIFA est de loin une institution plus transparente, plus responsable et surtout mieux gouvernée et tous ont la ferme conviction que toute cette histoire sera très bientôt derrière nous. »