Foot: la MLS soutient des joueurs hués pour s’être agenouillés

La Ligue nord-américaine de football (MLS) a condamné ce 13 août 2020 les huées reçues par les joueurs de Dallas et de Nashville lorsqu'ils se sont agenouillés pendant l'hymne américain pour protester contre l'injustice raciale, avant leur match mercredi dans le Texas. « Pendant l'hymne national avant le match, les joueurs des deux clubs et les arbitres ont choisi de s'agenouiller. Comme nous l'avons constamment affirmé depuis de nombreuses années, la MLS soutient les joueurs et leurs membres qui manifestent pacifiquement au nom de l'égalité et de la justice sociale, a répliqué l'instance. Certains des commentaires faits sur les réseaux sociaux après le match étaient épouvantables. Nous voulons être très clairs sur le fait que la MLS ne tolérera aucun abus ni aucune menace à l'encontre d'un joueur ou d'une équipe qui décide d'exercer son droit de manifester pacifiquement », a-t-elle ajouté.