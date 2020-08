C1: après des quarts haletants, duel France-Allemagne en demi-finales

Publicité Lire la suite

Lisbonne (AFP)

Leipzig-Paris SG et Lyon-Bayern Munich: mardi et mercredi, les demi-finales de la Ligue des champions seront franco-allemandes, après la victoire surprise de Lyon contre Manchester City samedi dans le quatrième et dernier quart de ce tournoi final ("Final 8") très ouvert à Lisbonne.

De la victoire dans la douleur du Paris SG, pourtant favori contre l'Atalanta, aux qualifications surprises de Leipzig et de Lyon en passant par l'humiliation historique infligée par le Bayern Munich à Barcelone (8-2), ces quarts de finale sur match sec et terrain neutre, format inédit, ont tenu toutes leurs promesses.

Toutes les affiches des demi-finales sont à présent connues avec la victoire lyonnaise contre Manchester City (3-1). Un succès inattendu et acquis au mental, les Lyonnais n'ayant pas craqué quand les Citizens ont égalisé à la 69e minute.

Après la Juventus Turin et Manchester City, les Lyonnais voient à présent se dresser sur leur route le Bayern Munich, mercredi (21h00, 19h00 GMT).

Déjà favori avant son arrivée à Lisbonne, le club bavarois s'est encore plus affirmé comme l'équipe à battre avec sa démonstration vendredi contre Barcelone. Les Allemands se dirigent tout droit vers une sixième Ligue des champions et vers le deuxième triplé Championnat-Coupe-C1 de leur histoire.

Sur le papier, le Paris SG semble l'équipe la plus à même de tenir tête aux Bavarois. Mais le club français a peiné en quart de finale face à l'Atalanta (2-1), qu'il aurait dû dominer plus aisément.

Et les Parisiens devront, s'ils veulent disputer la première finale de C1 de leur histoire le 23 août, venir à bout du surprenant RB Leipzig, néophyte à ce niveau et tombeur de l'Atlético Madrid (2-1) en quart. Cette demi-finale aura lieu mardi (21h00, 19h00 GMT).

Ce sera également un affrontement entre deux entraîneurs allemands, Thomas Tuchel pour Paris et Julian Nagelsmann pour Leipzig. Avec la présence de leur compatriote Hansi Flick sur le banc du Bayern, un seul coach qualifié pour les demies n'est pas Allemand: c'est le Français Rudi Garcia, entraîneur de Lyon.

Programme des demi-finales de la Ligue des champions qui seront disputée les mardi 18 août et mercredi 19 août :

Mardi 18 août

(21h00, 19h00 GMT) RB Leipzig (GER) - Paris SG (FRA)

Mercredi 19 août

(21h00, 19h00 GMT) Bayern Munich (GER) - Lyon (FRA)

