GP d'Espagne de F1: Hamilton garde la tête en essais libres 3

Montmeló (Espagne) (AFP)

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, 6e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit de Barcelone-Catalogne (4,655 km) à Montmelo.

Avec un chrono d'1 min 17 sec 22/1000, moins rapide que la veille, le leader du championnat du monde devance son équipier finlandais Valtteri Bottas de 151/1000.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), 3e, se rapproche à 515/1000 avant les qualifications programmées à 15h00 locales et françaises.

La séance s'est arrêtée quelques secondes avant l'horaire prévu à la suite d'un accident du Français Esteban Ocon. Celui-ci a dû éviter le Danois Kevin Magnussen, qui décélérait devant lui à la sortie d'un virage, et sa Renault est venue heurter les barrières de sécurité à plusieurs reprises. Le pilote de 23 ans en est sorti indemne.

L'incident a fait l'objet d'une enquête des commissaires de course, qui ont estimé qu'aucune sanction n'était nécessaire. "Les deux pilotes et les commissaires ont convenu qu'il s'agissait d'un malheureux accident et qu'aucun des deux pilotes n'était à blâmer", expliquent-ils.

. 3e séance d'essais libres:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:17.222 (12 tours)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:17.373 (13)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:17.737 (10)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:18.046 (18)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:18.096 (16)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:18.193 (15)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:18.211 (13)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:18.309 (16)

Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 1:18.371 (13)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:18.384 (12)

Esteban Ocon (FRA/Renault) 1:18.602 (18)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:18.707 (15)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:18.710 (14)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:18.721 (11)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:18.803 (23)

Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) 1:18.852 (15)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:18.940 (15)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:19.175 (13)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:19.297 (16)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:19.764 (16)

