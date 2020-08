Ligue des champions: l’OL vise un nouvel exploit face au Bayern Munich en demi-finale

Après avoir éliminé la Juventus Turin de Cristinao Ronaldo et Manchester City, Lyon va défier mercredi 19 août à Lisbonne le Bayern Munich en demi-finale. Le club allemand qui a fait un parcours sans faute reste le grand favori de l’édition 2019-2020.

Lyon, Petit Poucet des demi-finales, n’aura rien à perdre face au Bayern Munich, qui a piétiné jusqu’à présent tous ses adversaires. Avec sept buts contre Chelsea (huitièmes de finale), huit contre Barcelone (quarts de finale), neuf victoires en neuf matches de Ligue des champions, le club allemand fait figure de grand favori pour soulever dimanche prochain la Coupe aux grandes oreilles.

« Le Bayern a donné une leçon de football contre le Barça »

« Le Bayern a donné une leçon de football contre le Barça, dans tous les domaines : le pressing haut, la possession, le travail sans ballon », reconnaît le directeur sportif lyonnais Juninho. L’Olympique lyonnais sera donc à la recherche d’un nouvel exploit après avoir éliminé en quarts de finale Manchester City (3-1), une équipe qui passait aussi pour un favori de ce « Final 8 ».

« On a éliminé de très grandes équipes, des équipes comme la Juventus et Manchester City. Ça prouve que nous sommes au même niveau que ces formations. Mais il ne faut pas s'emballer, il faut garder les pieds sur terre et continuer à travailler dur. Le plus important c'est de nous concentrer sur nous-mêmes », estime pourtant l’Ivoirien Maxwel Cornet, héros de la qualification, dans un entretien au site internet de l’UEFA.

Il faut dire que le Bayern a non seulement remporté chez lui la Coupe d'Allemagne et le Championnat, mais présente aussi et surtout des statistiques effrayantes en Ligue des champions : d'abord un record absolu en phase de poule avec 18 points sur 18 possibles et une différence de buts de +19 (24 marqués, cinq encaissés). Et au passage un premier carton sur la pelouse du finaliste de la saison passée Tottenham, humilié 7-2 en octobre.

« Quand les gros matches sont là, Lyon répond toujours présent »

Mais Corentin Tolisso, milieu français du Bayern, formé à Lyon, certifie que son équipe se méfie des Lyonnais. « Lyon est en demi-finales de la C1, et je ne pense pas qu'une équipe arrive là par chance. À aucun moment, on ne sous-estimera cette équipe. Peut-être que d'un point de vue allemand, c'est l'équipe la moins connue. Mais tout le monde a regardé le match et vu de quoi l'OL était capable. Quand les gros matches sont là, Lyon répond toujours présent. On a vu la perf face à City, deuxième de Premier League et qui a un gros potentiel offensif », dit-il dans les colonnes de L’Équipe.

Lyon, qui a terminé à la septième place du Championnat de France, aura tout de même du pain sur la planche face aux Bavarois qui rêvent deuxième triplé Coupe-Championnat-Ligue des champions après celui de 2013, jusqu'ici le seul de l'histoire du club. Manuel Neuer, David Alaba et Thomas Müller sont les trois autres rescapés du triomphe de 2013. Sauf blessure de dernière minute, ils seront tous titulaires contre Lyon.

