Lyon: Houssem Aouar, l'heure du décollage

Lisbonne (AFP)

Au sein du milieu le plus jeune de la Ligue des champions, Houssem Aouar a levé les doutes, en étant l'un des moteurs de l'épopée de Lyon qui affronte le Bayern mercredi en demie... avant son éventuel départ.

"Si je dois dire un nom, pour moi, c'est Houssem Aouar. Aujourd'hui (samedi), il a fait un bon match." Quand le compliment vient du Mancunien Kevin de Bruyne, l'un des meilleurs du monde à son poste, il prend une dimension supplémentaire.

Le N.8 a brillé lors de la nuit historique des Lyonnais contre Manchester City (3-1), en offrant une performance qualifiée de "dantesque" par L'Equipe, et de "sublime" selon la Gazzetta dello Sport.

S'il n'a pas marqué, le "Gone" a régalé par ses dribbles et son abattage à la récupération. Il a également été impliqué dans les deux buts de Moussa Dembélé qui ont scellé l'exploit.

Sa passe décisive lui a permis de rejoindre Kylian Mbappé, Robert Lewandowski et Hakim Ziyech, en tête des meilleurs passeurs de C1 (5), selon les données de l'UEFA.

Déjà primordial contre la Juventus lors du 8e de finale retour (2-1) huit jours plus tôt, Aouar a enchaîné une seconde prestation remarquée qui a fait disparaître les questions nées avant l'interruption d'une saison irrégulière, à l'image de son équipe, décevante septième d'un exercice de Ligue 1 tronqué par la pandémie de coronavirus.

- 'Potentiel énorme' -

"Houssem a pris conscience qu'il fallait +bosser+ un peu plus au jour le jour, parce qu'une carrière passe vite. C'est le travail au quotidien qui fait gagner des matches. J'espère que ça va le suivre toute sa vie professionnelle", explique le directeur sportif Juninho, un ancien illustre N.8 de l'OL.

"Plus le challenge est difficile et mieux il s'adapte. Ce n'est pas tant une question d'irrégularité en tant que joueur, mais sur les matches faciles, il pouvait être facile. On sait que sur les gros matches, on peut compter sur lui car son potentiel est tellement énorme", estime auprès de l'AFP Armand Garrido, ancien entraîneur des U17 de l'OL, qui l'a eu deux ans sous ses ordres.

L'excellente forme d'Aouar coïncide également avec la stabilisation du jeu lyonnais autour du 3-5-2 qui a mis en lumière sa complémentarité avec Maxence Caqueret et Bruno Guimaraes: c'est lui le taulier aux côtés du Gone (20 ans) et du Brésilien (22 ans), au sein d'une ligne très jeune.

"Ce milieu, c'est le principal point fort de Lyon, parce que ce sont trois joueurs qui n'ont pas peur de jouer avec la balle, qui courent énormément", décrit le Munichois Corentin Tolisso, un ancien élève de l'école rhodanienne qui a assisté aux premiers pas en professionnel d'Aouar en 2017.

- 'Pas un entretien d'embauche' -

"Je sais de quoi il est capable. J'ai vu sa progression fulgurante en trois ans. C'est un joueur essentiel, avec une technique de balle et des dribbles très impressionnants. Il est aussi adroit devant le but", poursuit le champion du monde 2018.

Auteur de sa meilleure saison en matière de buts marqués (9), Aouar suscite l'intérêt de plus grandes écuries européennes. Il pourrait aussi bénéficier d'un bon de sortie de son club, s'il n'est pas européen à la rentrée.

"Un joueur comme Houssem qui a été formé à la maison, qui est là depuis longtemps, vu les matches qu'il fait, bien sûr que les plus grands sont là pour regarder", concède Juninho.

Si l'intérêt de Manchester City revient souvent dans la presse, le Lyonnais de naissance a assuré avant la rencontre qu'il restait concentré sur le rendez-vous de Lisbonne.

"Ce n'est pas un entretien d'embauche (face à Pep Guardiola). C'est flatteur de voir son nom associé à de telles équipes. Mais c'est déplacé de parler de mon cas avant une telle échéance", a-t-il évacué. Il a encore beaucoup de belles choses à écrire au Portugal.

