Tour de France: Mitchelton avec Adam Yates et Esteban Chaves pour chasser les étapes

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Britannique Adam Yates et le Colombien Esteban Chaves seront les deux principales cartes de Mitchelton sur le Tour de France (29 août - 20 septembre) où l'équipe australienne fera des victoires d'étapes son "objectif prioritaire", a-t-elle annoncé jeudi en dévoilant son groupe de huit coureurs pour la Grande boucle.

"Cette sélection intervient après que l'équipe a identifié les victoires d'étapes comme son objectif prioritaire", justifie dans un communiqué la formation aussie qui prévoit de jouer le classement général plutôt sur le Tour d'Italie, avec Simon Yates.

Esteban Chaves, 30 ans, et multiple vainqueur d'étapes sur le Giro (3) et la Vuelta (2) sera en quête d'un premier bouquet en France pour sa deuxième participation au Tour.

Comme Adam Yates, meilleur jeune du Tour 2016, qui, à 28 ans, sera pour la première fois "depuis des années" déchargé "d'ambitions au classement général".

Mitchelton pourra aussi compter sur le vétéran espagnol Mikel Nieve, 36 ans, habitué aux victoires d'étapes sur les Tours d'Italie (3) et d'Espagne (1), et le Sud-Africain Daryl Impey, qui avait enlevé l'étape de Brioude l'an passé sur la Grande boucle, pour rééditer son quadruplé du Tour 2019: un doublé de Simon Yates, un raid de Matteo Trentin, depuis parti chez CCC, et donc une victoire d'Impey.

"L'année dernière a été un énorme succès et sera difficile à répéter, mais nous ferons à coup sûr tout notre possible pour y parvenir", assure le Sud-Africain.

L'équipe Mitchelton au Tour de France:

Jack Bauer (NZL), Sam Bewley (NZL), Esteban Chaves (COL), Daryl Impey (RSA), Chris Juul-Jensen (DEN), Luka Mezgec (SLO), Mikel Nieve (ESP), Adam Yates (GBR)

© 2020 AFP