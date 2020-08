Cyclisme: un cas positif chez AG2R entraîne des forfaits en cascade

Le coureur américain d'AG2R Larry Warbasse a subi un "test Covid-19 positif", a annoncé vendredi la formation cycliste française dont plusieurs coureurs ne prendront pas le départ des Championnats de France et de la dernière étape du Tour du Limousin par "mesures de précaution générales".

"Dans le cadre du suivi systématique de nos coureurs et membres d’encadrement, Larry Warbasse, qui ne présentait pas de symptômes a subi un test Covid-19 positif", indique dans un communiqué la formation de Vincent Lavenu qui "a décidé de prendre des mesures de précaution générales concernant certains coureurs et des membres de l'encadrement".

En conséquence, les Français Geoffrey Bouchard et Axel Domont, ainsi que le Luxembourgeois Ben Gastauer ne prendront pas le départ de la dernière étape du Tour du Limousin, précisent les Terre et Ciel.

Les deux Français ne disputeront pas non plus la course en ligne des Championnats de France dimanche, de même que Clément Champoussin. Tous faisaient partie du groupe d'AG2R La Mondiale au Tour de Lombardie, disputé le 15 août.

