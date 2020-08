L1: triste reprise pour Bordeaux et Nantes, 166 jours après

Publicité Lire la suite

Bordeaux (AFP)

Cent soixante-six jours plus tard, on a rejoué au football en France et le match d'ouverture de la Ligue 1 2020-2021 s'est conclu par un triste 0-0 entre Bordeaux et Nantes, guère armés pour faire mieux lors de cette reprise guère enthousiasmante.

Ce foot d'après, avec jauge limitée et public masqué par crainte du Covid-19 qui hante la L1 depuis l'arrêt définitif de la saison dernière en mars, n'a pas brillé par sa qualité.

L'écart avec les affiches européennes disputées en Allemagne, pour la Ligue Europa, et à Lisbonne pour la Ligue des Champions, a paru immense vendredi.

Pas facile d'avoir les honneurs du match d'ouverture. Mais le Paris SG, champion de France en titre, reste mobilisé au Portugal en quête du Graal européen dimanche en finale de C1 face au Bayern Munich. Son dauphin Marseille a lui été frappé par cinq cas de Covid-19, contraignant au report de son match contre Saint-Etienne. Et ce sont Bordelais et Nantais qui ont été envoyés au feu.

- Cobayes -

Classique de certaines décennies passées, cette affiche de substitution a lancé Téléfoot, la chaîne du nouveau diffuseur Mediapro, et a inauguré pour le compte de la L1 la jauge maximale de 5.000 personnes autorisées dans le stade (sauf dérogation).

Les Ultramarines, ambianceurs attitrés aux abonnés absents, le Matmut Atlantique a souvent sonné creux vendredi, pas aidé il est vrai par le spectacle proposé par ces deux équipes, pas vraiment prêtes pour faire briller à l'export cette "Ligue des talents".

En même temps, pouvait-il en être autrement au regard du pedigree des deux cobayes du jour, de leurs préparations estivales perturbées, l'un par le virus, l'autre par le long feuilleton Paulo Sousa ?

Le successeur du Portugais, Jean-Louis Gasset, avait sûrement rêvé meilleur scénario pour son retour sur le banc girondin, dix ans après l'avoir quitté dans les pas de Laurent Blanc, l'armoire à trophées bien remplie.

- Plans chamboulés -

Il savait son équipe en manque de repères, d'automatismes, de certitudes. Mais il n'avait pas pensé jouer à dix après vingt minutes suite à l'exclusion du jeune Mehdi Zerkane (20e), le plus fringant des Bordelais jusque-là, auteur d'une semelle involontaire sur le tibia de Nicolas Pallois. Une faute valant rouge selon l'arbitre M. Bastien, après consultation de l'arbitrage vidéo.

Cette exclusion a totalement chamboulé les plans de Gasset et offert près d'une heure durant un scénario d'attaque-défense, une aubaine pour les Canaris de Christian Gourcuff. Appliqués dans la construction avec Pedro Chirivella à la baguette, ils se sont montrés inefficaces quand il s'est agi de percer ou prendre en défaut le bloc local compact et faisant front en infériorité numérique.

Étrangement, après avoir beaucoup couru et laissé pas mal de forces, les Bordelais ont relevé la tête au moment où quelques "Longuépée Démission" ont fusé du Virage Sud, visant le président Frédéric Longuépée, pris en grippe par certains supporters.

Tour à tour, Toma Basic de loin (37e), Otavio d'encore plus loin sur lob (37e), puis Ui-Jo Hwang de la tête sur un corner (45e+2) ont ramené l'espoir et suscité quelques applaudissements.

Mais il en aurait fallu un peu plus pour que ce match inaugural se lance vraiment. De loin lui aussi, Chirivella s'est essayé, sans trouver le cadre (52e), seule action significative du deuxième acte.

Les Nantais y ont mis pourtant de l'envie, du mouvement, mais il leur manqué la précision dans les échanges, dans les décalages, de la prise de risques et quelques dédoublements pour que leurs vagues ne mettent à la faute des Girondins avant tout solidaires, qui se satisferont sans peine de ce partage des points.

