C1 dames: Lyon retrouve son tournoi chéri, que Paris convoite aussi

Reines d'Europe, les Lyonnaises partent en quête d'un cinquième titre consécutif en Ligue des champions samedi (20h00) à Bilbao en quart contre le Bayern Munich, avec en tête un futur choc possible contre le Paris SG, adversaire d'Arsenal au même moment.

A l'arrêt depuis fin octobre, la compétition phare reprend ses droits dans le Pays basque espagnol pour un tournoi final à élimination directe, dont le format inédit ouvre l'appétit des outsiders.

L'Olympique lyonnais, ogre du Vieux-continent avec ses six titres acquis en 2011 et 2012, puis de 2016 à 2019, comptera sur "l'ADN de la victoire" vanté par son entraîneur Jean-Luc Vasseur pour ne laisser aucune miette au Bayern, dont le meilleur parcours s'est achevé l'an passé en demi-finale.

"Le challenge aujourd'hui est de maintenir cette équipe au plus haut, c'est dur. Tout le monde nous attend au tournant, il faut qu'on soit solides nous-mêmes, unifiés", a relevé le technicien français vendredi en conférence de presse.

Les championnes de France débarquent à Bilbao à l'issue d'une préparation réussie contre le PSV Eindhoven (4-0) et la Juventus Turin (3-0) et avec en poche une nouvelle Coupe de France, gagnée de justesse le 9 août contre le PSG aux tirs au but.

Et contre le Bayern, certes intraitable face à Lyon mercredi dans la version masculine du "Final 8" à Lisbonne (3-0), le grand favori ne sera pas bavarois, mais bien rhodanien.

"Il faut rester toujours sur ses gardes", se méfie cependant Vasseur, anticipant un match "dur, âpre, engagé" contre les Allemandes.

- Hegerberg absente, comme Mbock -

L'entraîneur lyonnais ne pourra pas compter sur la défenseure centrale Griedge Mbock, toujours à l'infirmerie après la rupture d'un tendon d'Achille subie début juin. Ni sur la star norvégienne Ada Hegerberg, gravement blessée à un genou fin janvier et pas revenue à temps.

Durant l'été cependant, le groupe lyonnais s'est enrichi sur toutes les lignes : l'Espagnole Lola Gallardo a été recrutée comme gardienne, la Française Sakina Karchaoui et l'Australienne Ellie Carpenter en défense, l'Islandaise Sara Björk Gunnarsdótti au milieu et l'Anglaise Jodie Taylor en attaque.

Les "Fenottes" apparaissent donc armées comme jamais pour défendre leur couronne, d'autant que les cadres Dzsenifer Marozsan et Sarah Bouhaddi, à deux doigts de quitter l'OL cet été, ont prolongé leur contrat sur le long terme.

- 'Le favori peut tomber' -

S'il paraît difficile d'imaginer une sortie de route, les Lyonnaises savent cependant que la formule du "Final 8", inventée durant la crise sanitaire pour boucler la C1, chez les messieurs comme chez les dames, peut livrer son lot de surprises.

"L'outsider a plus de chance sur un seul match, le favori peut tomber sur une mauvaise journée", a d'ailleurs relevé vendredi l'entraîneur bavarois Jens Scheuer, en assurant que "Lyon n'est pas invulnérable".

Samedi soir à Saint-Sébastien, le PSG devra ainsi se méfier d'une équipe d'Arsenal "revenue au premier plan depuis deux ans", comme le confiait fin juin l'entraîneur parisien Olivier Echouafni à l'AFP.

Championnes d'Europe en 2007, les Londoniennes comptent dans leur rang l'actuelle meilleure buteuse de la Ligue des champions sur l'exercice en cours, la jeune pépite néerlandaise Vivianne Miedema (10 buts en 4 matches), 24 ans.

Pas de quoi affoler cependant la gardienne du PSG Christiane Endler, "très heureuse et impatiente" à l'idée de retrouver les grands soirs européens. "Sans aucun doute, ce sera vraiment différent des autres éditions mais cela ne signifie pas qu'elle aura moins de valeur qu'auparavant. Nous sommes prêtes, nous nous entraînons beaucoup depuis un moment", a-t-elle confié à l'AFP.

Affronter l'OL éventuellement au tour suivant motive d'autant plus l'internationale chilienne. "Nous nous sommes améliorées, nous nous rapprochons d'elles et nous pouvons les défier pour un titre sans aucun doute", assure-t-elle.

En cas de qualification, les championnes de France lyonnaises et leurs dauphines croiseraient le fer le 26 août dans le huis clos du San Mamés de Bilbao.

