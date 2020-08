L1: covid-19, duel Lille-Rennes et retour de Lens au menu de la reprise

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Un duel au goût d'Europe entre Lille et Rennes, le grand retour du RC Lens dans l'élite mais surtout une pandémie toujours omniprésente: la reprise de la Ligue 1 sera sous haute surveillance sanitaire ce week-end, sans Paris, Lyon ni Marseille.

Le premier match de cette saison 2020/21 a eu lieu vendredi soir: ni Nantes ni Bordeaux n'ont marqué (0-0), alors que les Jaunes ont longtemps joué à 11 contre 10 suite à l'expulsion du Girondin Mehdi Zerkane, qui débutait en L1, à la 20e minute.

- La menace: Covid-19 -

Neymar et Kylian Mbappé à Lisbonne pour la Ligue des champions, Lyon exempté pour cause de participation aux demies de C1...

La star du week-end ne sera définitivement pas sur les terrains, mais elle sera dans toutes les têtes, et dans beaucoup de clubs: la pandémie de Covid-19 a frappé de plein fouet les préparatifs de cette reprise, cinq mois après l'arrêt de la L1.

Rien que cette semaine, de nombreux clubs de Ligue 1 ont déploré au moins une contamination au nouveau coronavirus et procédé à la mise à l'isolement des joueurs concernés.

Après le report de Marseille-Saint-Etienne pour quatre cas dans l'effectif olympien - un 5e cas a d'ailleurs été suspecté vendredi -, plusieurs matches sont en sursis, à commencer par Nîmes-Brest (dimanche, 15h00) et Nice-Lens (dimanche 17h00) en raison de quatre cas chez les Crocodiles, un à Brest, deux chez les Aiglons et un chez les Sang et Or. Un cas à aussi été détecté à Monaco et un autre à Angers...

- Le choc: Lille-Rennes, l'Europe dans le viseur -

A priori épargnés, Lille et Rennes peuvent eux se focaliser sur leur première journée, ô combien importante pour se jauger contre un adversaire direct pour la qualification en Ligue des champions.

"Commencer par Lille, c'est aussi s'obliger à être à 100% dès le départ, parce que si on n'est pas à 100% contre cet adversaire-là, ça ne peut pas se passer bien", pointe l'entraîneur rennais Julien Stéphan, conscient de la saison folle qui l'attend avec, à l'automne, la découverte de la Ligue des champions.

Côté Lille, qualifié pour la Ligue Europa, les regards seront tournés vers Jonathan David, l'attaquant canadien recruté pour 27 millions d'euros, un montant record pour le club nordiste. A lui de faire oublier le départ de Victor Osimhen à Naples.

- Le retour: Lens, enfin la Ligue 1 -

Après neuf ans d'absence dans l'élite, Lens est de retour. Le club Sang et Or va pouvoir enfin savourer un match de Ligue 1, sur le terrain de Nice, club plein d'ambitions cette saison après un gros recrutement.

"On sait que c'est une des très belles équipes de ce championnat, ils ont fait un recrutement de qualité avec une ambition. On va commencer par un très beau morceau pour cette première, il y en aura d'autres", a réagi Franck Haise, l'entraîneur artésien.

Il y aura bientôt un autre gros morceau au menu, pas plus tard que le week-end prochain: la venue à Bollaert du Paris SG, pour l'entrée en lice du champion en titre...

- Le chiffre: 5.000, la jauge limite -

La Ligue et les clubs rêvaient de plus, mais ils devront se résoudre à un public restreint tout au long du week-end. La jauge maximale de 5.000 personnes pour tout rassemblement est de mise.

Des dérogations préfectorales sont possibles sur le papier, mais aucune préfecture ne s'y est risquée pour le moment, au grand regret de plusieurs clubs souhaitant accueillir plus de monde.

A Nice, au vu de la situation sanitaire locale, on jouera même à huis clos, dimanche, pour clôturer le week-end.

