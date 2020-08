NBA: Lowry (Toronto) souffre d'une entorse de la cheville gauche

Publicité Lire la suite

Orlando (Etats-Unis) (AFP)

Le meneur des Toronto Raptors Kyle Lowry, sorti prématurément lors de la victoire contre Brooklyn dimanche (150-122) au premier tour des play-offs de NBA, souffre d'une entorse de la cheville, a annoncé son club lundi.

"Kyle Lowry a subi une IRM (imagerie par résonance magnétique) après sa blessure survenue au premier quart-temps. Il souffre d'une entorse de la cheville gauche", ont indiqué les Raptors sans préciser la durée de son éventuelle indisponibilité.

Toronto, champion en titre, doit débuter ses demi-finales de la conférence Est jeudi contre Boston. Les deux équipes ont respectivement éliminé les Nets et Philadelphie.

Agé de 34 ans, Lowry, six fois sélectionné au All-Star Game, est un des titulaires indiscutables des Raptors. Depuis le début des play-offs, il compile 12,5 points, 7 rebonds et 4,8 passes.

Nick Nurse n'a pas caché son inquiétude dimanche soir face à la perspective que Lowry puisse manquer un ou plusieurs matches contre Boston. "Il est le joueur le plus expérimenté et le plus coriace de l'équipe", avait-il dit.

