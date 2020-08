Football: Lionel Messi aurait bien décidé de quitter le FC Barcelone

Selon plusieurs médias argentins et espagnols, Lionel Messi ne veut plus jouer avec son club de toujours, le FC Barcelone. L'Argentin aurait indiqué à la direction du Barça sa décision d'appliquer une clause de son contrat qui lui permettrait de s'en aller librement. Pour le club catalan, c'est un énorme coup dur en plus.

Tremblement de terre sur la planète football ! Ce mardi 25 août, la presse sportive argentine et espagnole est en émoi. Le journal Olé et la chaîne TyC Sports (Argentine), les médias Marca et Mundo Deportivo (Espagne), tous sont unanimes : Lionel Messi aurait officiellement demandé à la direction du FC Barcelone de le laisser partir.

Messi voudrait activer sa clause de départ, 20 ans après son arrivée

L'Argentin, âgé de 33 ans, voudrait mettre un terme à une aventure débutée en 2000 en Catalogne. Il n'avait que 13 ans lorsqu'il est arrivé au centre de formation du FC Barcelone. En 2004, à 17 ans, il faisait ses débuts au niveau professionnel avec le maillot blaugrana sur les épaules. Depuis, Lionel Messi est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, remportant notamment six fois le Ballon d'Or. Cette année 2020 va peut-être bien marquer la fin d'une ère.

Lionel Messi, impuissant lors de l'humiliation historique subie le 14 août 2020 par le Barça face au Bayern. Manu Fernandez/Pool via REUTERS

Fin 2017, l'attaquant prolongeait son contrat avec le Barça jusqu'en 2021. Il lui reste donc encore un an de contrat à honorer. Cependant, Leo Messi disposerait d'une clause qui lui permettrait de quitter le club libre à chaque fin de saison. C'est cette clause qu'il compterait appliquer. Des rumeurs à ce sujet circulaient déjà depuis quelques jours. Mais ce ne sera peut-être pas aussi simple, car selon la presse argentine et espagnole, son contrat précise que cette option n'est valable que jusqu'au 1er juin. Une bataille juridique pourrait avoir lieu entre le meilleur buteur de l'histoire du Barça et ses dirigeants.

L'humiliation contre le Bayern (8-2) pour ultime apparition ?

Difficile d'imaginer le FC Barcelone sans son joyau argentin, tant celui-ci a brillé ces 15 dernières années et mené son équipe jusqu'au sommet. C'est pourtant bien le scénario qui risque de devenir réalité dans quelques jours. Carles Puyol, ancien capitaine et ancien coéquipier de Lionel Messi, s'est déjà exprimé sur Twitter. « Respect et admiration, Leo. Tout mon soutien, mon ami », a-t-il écrit. Un message qui ressemble à des adieux.

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

Depuis plusieurs saisons, le Barça navigue en eaux troubles : départ de Neymar au PSG en 2017, tensions internes au sein de la direction, instabilité chronique au poste d'entraîneur (Ronald Koeman vient de remplacer Quique Setien), transferts ratés, désillusions européennes en série... La dernière humiliation subie face au Bayern Munich en quarts de finale du « Final 8 » de la Ligue des champions, le 14 août à Lisbonne (8-2), a fait très mal. Elle pourrait bien constituer aussi la dernière apparition de la légende Messi avec Barcelone.

