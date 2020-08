Le Colombien Miguel Angel Lopez, surprise du Tour de France 2020?

Le Tour de France, événement majeur de l'année dont dépend tout l'équilibre économique du cyclisme, partira de Nice le 29 août prochain. Le Colombien Miguel Angel Lopez, considéré comme un potentiel vainqueur de la Grande boucle dans les prochaines années, sera au départ pour la première fois.

Le Colombien Miguel Angel Lopez se souviendra certainement de son premier Tour de France avec une date inédite, et la menace permanente liée à l’épidémie de coronavirus. Le coureur de 26 ans se jette dans le grand bain du Tour à Nice avec face à lui un trio de favoris : Egan Bernal, compatriote et vainqueur sortant, le Slovène Primoz Roglic et le Français Thibaut Pinot.

Fils de paysans défavorisés

Miguel Angel Lopez sera le chef de file de l'équipe Astana. Troisième du Tour d'Italie et du Tour d'Espagne en 2018, celui que l'on surnomme « Superman » a légèrement fléchi l'année passée dans les deux autres grands tours (7e du Giro, 5e de la Vuelta). Mais la visite des cinq massifs montagneux de l'Hexagone et une arrivée inédite au col de la Loze, au-dessus de Méribel (Savoie), pourrait être un argument de taille pour le grimpeur colombien, habitué à l’effort en altitude.

Né à Pesca dans le Boyacá, situé dans la région des Andes au centre-est de la Colombie, Lopez est un fils de paysans défavorisés qui a débuté le cyclisme en compétition en 2011. À ses débuts, Lopez est conseillé par Rafael Acevedo, ancien compagnon de route de Luis Herrera, pionnier du cyclisme colombien en Europe. « Je l'ai toujours encouragé et assisté matériellement, explique l'ancien professionnel. Je sais que ça va être un grand coureur au niveau mondial. »

Une forte personnalité

Sur le Tour de l'Avenir 2014, Miguel Angel Lopez remporte la sixième étape puis le classement général. C’est après cette victoire qu’il est recruté par l'équipe kazakhe Astana et son manager Alexandre Vinokourov voit en lui un futur vainqueur du Tour de France.

« Après avoir fait quelques Giro, plusieurs Vuelta, acquis quelques expériences, vous apprenez que chaque pas, chaque situation que la vie vous offre, vous en retirez de bonnes choses. La première fois que nous irons sur le Tour, nous allons avoir un grand rêve, je vais réaliser mon rêve, celui que j’ai eu quand j’étais enfant, celui d’être au départ du Tour de France », a confié récemment Lopez au site MundoCiclistico.

Miguel Angel Lopez doit son surnom - « Superman » - au fait qu’il a réussi à repousser deux assaillants qui essayaient de lui voler son vélo et qui lui ont porté deux coups de couteau dans la jambe droite. À n’en pas douter, le jeune est doté d’une personnalité atypique. Lors de l'avant-dernière étape du Tour d’Italie 2019, il avait aussi frappé un spectateur qui l'avait fait tomber.

Dans ce Tour 2020 pas comme les autres, marqué par la pandémie de Covid-19, Miguel Angel Lopez pourrait être la bonne surprise qui succèderait à l’autre pépite colombienne, Egan Bernal.

