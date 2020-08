NBA: Bol Bol, au nom du père

Brillant avec les Denver Nuggets dans la « bulle » d'Orlando après de longs mois passés à l'infirmerie à cause d'un souci au pied, l'ailier Sud Soudanais Bol Bol ravive la flamme laissée par son père, le légendaire Manute Bol, incontournable des parquets de la NBA durant dix saisons, avant sa disparition en 2010.

Vingt-deux juillet dernier. Les commentateurs n'en reviennent toujours pas. Pour son premier match officiel sous le maillot des Nuggets de Denver, Bol Bol en met plein la vue aux joueurs des Wizards de Washington avec 16 points, 10 rebonds et 6 contres en vingt-huit minutes de jeu.

Du haut de ses 2m18 et avec une envergure de 2m78, l'ailier africain dispose d'une panoplie extrêmement rare pour un joueur de cette taille, et rappelle au bon souvenir de ceux qui avaient oublié ses belles saisons lycéennes et à l'université d'Oregon, mais aussi son enfance aux côtés de sa légende de père, Manute.

Fils d'une star NBA devenue réfugié politique

Les premières années de vie de Bol n'ont pas été des plus simples, malgré le statut de son père. Né à Khartoum en 1999, Bol Bol vit ses deux premières années au Soudan mais un incident vient changer le cours de son existence. Alors qu'un missile de l'armée américaine frappe le Nord du pays durant la seconde guerre civile soudanaise, Manute Bol est accusé d'être un espion à la solde des États-Unis. Le géant Dinka, sa tribu d'origine, n'a pas le choix : il doit quitter le pays de peur de représailles et s'envole avec sa famille et le jeune Bol pour le Connecticut, sur la côte est américaine.

« Je me rappelle que le basket, au départ, ce n'était pas trop mon truc », sourit-il encore aujourd'hui. « J'étais fou de foot, et mon père m'a un peu forcé à jouer au basket. Il est venu me voir un jour et m'a dit : "je sais ce que tu ressens, car même moi, quand j'avais ton âge, je voulais taper dans un ballon. Mais ma famille, vue ma taille, m'en a vite dissuadé". Il avait raison ! », se souvient encore Bol.

À 11 ans, il mesure déjà 1m92, et domine ses jeunes copains de parquets. La croissance du jeune Sud Soudanais ne s'arrête pas, et le phénomène Bol Bol commence à faire parler de lui lors des tournois de lycées aux quatre coins du pays. « J'étais déjà très suivi par les universités, et j'ai eu ma première offre de bourse d'études à l'âge de 13 ans, par la fac de New Mexico State », se rappelle Bol Bol, avant d'ajouter que « c'est là que j'ai pris conscience que je pouvais devenir professionnel et que je pouvais essayer de marcher sur les traces de mon père en NBA ».

Submergé par les offres d'universités, Bol n'a que l'embarras du choix. Il demande conseil un peu partout, et la réponse finale viendra avec l'aide de... Shaquille O'Neal, l'ancienne star NBA, proche de la famille Bol car son fils, Shareef, est le meilleur ami du plus jeune de la fratrie venue du Sud Soudan. « Shaq est comme un second père pour moi, et un jour on parlait et il m'a dit de toujours suivre ce que ton cœur disait, et j'ai donc décidé de rejoindre l'université d'Oregon », précise le géant africain. La saison se déroule parfaitement bien, jusqu'à ce soir de janvier où Bol Bol se blesse au pied, et voit sa carrière universitaire se terminer subitement.

Une traversée du désert avant la lumière

Annoncé dans le top 15 de la Draft 2019, Bol Bol voit sa cote chuter, et certains scouts NBA douter de sa solidité physique malgré ses mains en or. L'intérieur ne peut faire d'essais avec les équipes du fait de sa blessure au pied, et tombe au 44ème rang de la Draft. Choisi par le Heat de Miami, il est échangé dans la foulée aux Denver Nuggets. « Cette soirée de la Draft a été une véritable montagne russe pour moi. Je pensais être sélectionné plus haut, mais au final, je me retrouve dans une franchise qui fait le pari de la jeunesse », se remémore le rookie.

Le joueur, toujours touché au pied gauche, enchaîne les sessions de rééducation et demande conseil à Joël Embiid, qui avait eu le même genre de blessure lors de ses premières années dans la ligue. « Jojo a été d'une grande aide, c'est mon frère africain. Il est aussi passé par ce genre d'épreuve, et il m'a dit que tout cela ne serait qu'un mauvais souvenir lorsque je foulerai les parquets NBA. Il a été le premier à me texter pour me féliciter lorsque j'ai effectué mon premier match avec les Nuggets », précise Bol Bol.

Dix mois après avoir été sélectionné par la franchise basée au Colorado, Bol Bol foule le parquet d'Orlando et voit le bout du tunnel. « Mes premiers pas sur un parquet NBA ont été un énorme soulagement. Je ne les oublierai jamais. Je suis enthousiaste pour l'avenir. J'ai envie de tout casser ! », affirme le joueur.

Dans la meilleure Ligue du monde d'abord, puis peut-être avec le maillot de l'équipe nationale du Sud Soudan, dont le président, l'ancien joueur NBA Luol Deng, aimerait en faire l'une des pièces maitresses. « J'y pense et je sais que mon père en serait fier. C'est mon plus grand mentor, et je n'oublie pas d'où je viens. Je veux être un exemple pour les jeunes Africains, en leur montrant, comme mon père l'a fait il y a plus de vingt ans, que tout est possible ».

