Cyclisme: un Tour de France au temps du coronavirus

Le départ du Tour de France 2020 sera donné à Nice. Kenzo Tribouillard / AFP

Texte par : Farid Achache Suivre 4 mn

Le Tour de France 2020, décalé pour cause de coronavirus, débutera samedi 29 août à Nice. Les organisateurs devront faire avec la menace permanente du coronavirus. Les masques et les gestes barrières seront de rigueur sur la plus grande course du monde.

Publicité Lire la suite Contrairement à plusieurs grands événements qui devaient avoir lieu cet été (Euro de football ou encore JO de Tokyo), le Tour de France a réussi à sauver sa peau avec un départ en décalé. La plus grande course cycliste du monde, poumon économique du cyclisme mondial, s’élance le 29 août de Nice pour trois semaines, alors que les cas d’infections au coronavirus progressent chaque jour sur le sol français. Dans ce contexte, le Tour de France cumule les interrogations. Le Tour, patrimoine national, a reçu le feu vert pour être organisé à la fin de l'été, pour la première fois aussi tardivement dans son histoire centenaire. Masque obligatoire partout ? Malgré la pandémie de coronavirus, le public aura selon l’organisateur bien accès à la course. Mais ce sera un « quasi huis clos » pour le départ à Nice selon le préfet. Pour les deux premières étapes, qui se courent dans la région de Nice, les spectateurs le long du parcours devront être masqués, et aucun véhicule ne pourra stationner dans les cols. Dès ce jeudi 27 août, le public a été ramené de 1750 à 1000 personnes pour la présentation des coureurs en fin de journée, dans le centre de Nice. Il y aura des campagnes de communication pour le respect des gestes barrières, l'hygiène des mains. Pendant le Tour, deux tonnes de gel hydroalcoolique seront distribués. Selon les préfets, les masques pourraient être obligatoire. Ils le sont désormais à Paris, lieu de la dernière étape le 20 septembre. En montagne, un filtrage sera assuré par les services de l’État et les supporters devront obligatoirement porter un masque. On peut imaginer que, du fait du décalage du Tour, passé de juillet à septembre, on verra un public moins dense. Sur les routes du Tour, il y a 20% d'étrangers en juillet, 50 % dans certains cols. Les Britanniques, les Australiens et les Américains devraient largement être absents. Le Tour de France 2020 comporte vingt-neuf cols ou côtes classées en deuxième, première ou hors catégorie. De plus, la caravane publicitaire qui attire toujours autant le public passe de 160 à 100 véhicules. Quel vainqueur pour année pas comme les autres ? Même les médias ont adapté leur couverture pour suivre les 176 coureurs, répartis en 22 équipes de huit. Avec les complications liées au Covid, et la difficulté de voyager, la plupart ont réduit le nombre de journalistes envoyés sur les routes du Tour. Parmi les 190 pays qui diffusent l'épreuve, seules deux chaînes TV ont envoyé des commentateurs sur place, la Rai italienne et l'Allemande ARD. Avec des visites dans les cinq massifs montagneux de l'Hexagone, l’édition 2020 peut séduire les grimpeurs, au premier rang Egan Bernal, vainqueur sortant sous les couleurs de la puissante équipe Ineos. Le Colombien est débarrassé de la concurrence interne représentée par deux autres anciens lauréats : Christopher Froome et Geraint Thomas. Bernal devra tout de même tenir compte de la montée en puissance de l'impressionnante équipe Jumbo avec le Slovène Primoz Roglic comme leader. Thibaut Pinot portera lui les espoirs français de gagner le Tour 35 ans après Bernard Hinault. NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI google-play-badge_FR