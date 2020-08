Football/Équipe de France: Rabiot rappelé à la place de Matuidi, Pogba positif au Covid-19

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a rappelé jeudi le milieu de terrain de la Juventus Adrien Rabiot, absent du groupe depuis plus de deux ans, tout en écartant le champion du monde Blaise Matuidi, qui a rejoint cet été l'Inter Miami. Pour affronter la Suède et la Croatie, l'entraîneur a aussi annoncé la convocation de trois joueurs jusqu'à présent jamais appelés: Houssem Aouar (Lyon), Dayot Upamecano (RB Leipzig) et Eduardo Camavinga (Rennes). Ce dernier remplace à la dernière minute Paul Pogba (Manchester United), contrôlé positif au coronavirus.