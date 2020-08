La Russie limoge le patron de son agence antidopage

La Russie a limogé vendredi 28 août le patron de son agence antidopage (Rusada) Iouri Ganous, rare voix russe crédible dans le domaine, une décision qui risque de ralentir encore les efforts de réintégration du pays dans le sport mondial. Mis en cause début août par le conseil de surveillance de Rusada après un audit révélant des infractions dans la gestion interne, Iouri Ganous a été écarté à l'issue d'une assemblée générale des Comités olympique et paralympique russes, qui chapeautent l'agence. À son arrivée à Rusada en 2017, Iouri Ganous avait licencié 90% du personnel et entrepris de bouleverser de fond en comble le travail de l'agence, notamment l'organisation des contrôles antidopage.